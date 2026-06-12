Найдовший день 2026 року: дата літнього сонцестояння в Україні

Коли найдовший день року 2026 / © pexels.com

Реклама

У цей момент день стає найдовшим, а ніч — найкоротшою.

Коли буде літнє сонцестояння 2026 року

2026 року літнє сонцестояння настане 21 червня о 11:25 за київським часом. У цей момент Сонце досягне найвищої точки над горизонтом для Північної півкулі.

Саме тому цей день вважається:

Реклама

найдовшим світловим днем року;

моментом найкоротшої ночі;

астрономічним початком літа.

Після цієї дати тривалість дня поступово починає зменшуватися, хоча спекотна погода зазвичай триває ще кілька місяців.

Що таке літнє сонцестояння простими словами

Літнє сонцестояння відбувається через нахил осі Землі приблизно на 23,5°. У червні Північна півкуля максимально нахилена до Сонця, тому отримує найбільшу кількість світла.

Це не просто «найдовший день», а точний астрономічний момент, коли:

Сонце знаходиться в найвищій точці над горизонтом;

тривалість світлового дня максимальна;

тінь від предметів стає найкоротшою.

Цікаві факти про літнє сонцестояння

Це не найспекотніший день року

Реклама

Попри максимальну кількість сонячного світла, найвища температура зазвичай фіксується в липні або навіть серпні. Це пов’язано з тим, що Земля накопичує тепло поступово.

Дата може трохи змінюватися

Літнє сонцестояння зазвичай припадає на 20–22 червня, залежно від року та часового поясу.

У давнину це було сакральне свято

Реклама

Багато народів вважали цей день магічним. Його пов’язували з:

очищенням і оновленням;

силою Сонця;

родючістю землі;

виконанням бажань.

У день сонцестояння Сонце «завмирає»

Сам термін «сонцестояння» означає, що видимий рух Сонця по небі ніби зупиняється на кілька днів перед зміною напрямку.

Найдовший день — не всюди однаковий

Реклама

Чим далі на північ, тим довшим стає світловий день. У деяких країнах поблизу полярного кола в цей час взагалі настає «полярний день».

Як святкували літнє сонцестояння в давнину

Наші предки пов’язували цей день із природними циклами та вважали його часом максимальної сили природи.

Традиційно:

розпалювали багаття;

плели вінки з трав;

проводили обряди очищення;

зустрічали світанок.

Вважалося, що цього дня природа «заряджає» людину енергією на весь рік.

Реклама

Скільки триває найдовший день

Тривалість світлового дня залежить від географії. В Україні 21 червня зазвичай:

день триває близько 16–17 годин;

ніч стає найкоротшою в році.

FAQ

Коли буде літнє сонцестояння 2026 року?

2026 року воно настане 21 червня о 11:25 за київським часом.

Чому 21 червня — найдовший день?

Реклама

Тому що Північна півкуля в цей момент максимально нахилена до Сонця і отримує найбільше світла.

Чи завжди літнє сонцестояння припадає на 21 червня?

Ні. Воно може відбуватися 20, 21 або 22 червня залежно від року та астрономічних розрахунків.

Новини партнерів