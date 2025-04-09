Найефективніший засіб від моніліозу, безпечний для бджіл назвав досвідчений агроном

Захист від моніліозу

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Весна — час пробудження не лише природи, а й численних небезпек для сдау та фруктових дерев. Моніліоз та парша, здатні вмить перетворити квітучий сад на джерело розчарування, знищуючи майбутній урожай. Моніліоз, цей безжальний «опік», за лічені дні може призвести до засихання ніжних квіток, молодих пагонів та навіть цілих гілок, а згодом — до гниття соковитих плодів. Парша вкриває листя та яблука з грушами непривабливими плямами, значно знижуючи їхню якість та здатність до тривалого зберігання.

Досвідчений агроном розповів, як захистити сад під час цвітіння від моніліозу й парші. Для другого етапу обробки плодового саду та ефективної боротьби з поширеними захворюваннями він рекомендує обрати фунгіцид під назвою «Феномен Прайм», ключовим активни м компонентом якого є каптан.

Переваги фунгіциду

За словами блогера-садівника, каптан є контактною речовиною, що має важливу перевагу — у хвороботворних організмів не виробляється стійкість до її дії. «Ця діюча речовина ефективно локалізує та знищує широкий спектр захворювань, включаючи такі небезпечні, як моніліоз, парша та різні види гнилі», — наголосив експерт.

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Водночас, цей компонент вважається безпечним для бджіл, що робить «Феномен Прайм» привабливим вибором для екологічно свідомих садівників.

Він також відзначив особливу властивість каптану — його стійкість до змивання дощем. Завдяки здатності добре прилипати до поверхні рослин, препарат продовжує діяти навіть в умовах вологої погоди.

Крім того, «Феномен Прайм» можна використовувати при помірно низьких температурах, що розширює вікно його застосування навесні та восени.

Садівник підкреслив важливість рівномірного нанесення розчину фунгіциду на всі частини рослин під час обробки. Для досягнення максимального ефекту необхідно ретельно обприскувати листя, гілки та стовбури дерев. За його рекомендацією, «Феномен Прайм» можна використовувати до трьох разів протягом одного сезону.

Експерт запевнив, що своєчасне та правильне застосування цього фунгіциду здатне надійно захистити плодовий сад від моніліозу, парші та інших грибкових захворювань, зберігаючи здоров’я дерев та забезпечуючи майбутній урожай. Найкращим часом для проведення обробки він вважає вечірні години, коли знижується активність комах-запилювачів, хоча сам препарат і є безпечним для бджіл.

Обираючи засіб для захисту свого саду, уважно читайте інструкції та звертайте увагу на наявність сертифікатів, що підтверджують його безпечність для бджіл. Дозвольте своєму саду розквітнути у всій красі, не завдаючи шкоди природі та її маленьким, але таким важливим помічникам.