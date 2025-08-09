Найефектніші джинси цього сезону: який дизайн у тренді

Джинси. / © unsplash.com

Джинси - той одяг, який без перебільшення є у гардеробі кожної панянки. Ці штани залишаються поза часом. Але тренд цього сезону - джинси з асиметричним поясом. Вони представлені в різних стилях - від мішкуватих до вузьких.

Про джинси із заходом, які стали трендом, повідомляє видання vogue.mx.

Цього року традиційні пояси залишаться в минулому. Цього року модниць підкорили джинси із заходом - з косим застібанням. Вони - на ґудзиках спереду мають перехресний або діагональний пояс, який асиметрично регулюється.

Ці джинси забезпечують щільнішу посадку в талії та ідеально підходять для корекції фігури.

Baggy-джинси

Експерти з вуличного стилю рекомендують світло-блакитні джинси баггі. ЇХ можна поєднувати у повсякденному стилі з майкою та балетками. Основний акцент в образі зосереджений на джинсах , тому вам не доведеться надто турбуватися про аксесуари.

Mom-джинси

Експерти зі стилю радять образ, що складається з сірих джинсів mom та сорочки в тон. Висока талія, злегка приталений крій матиме привабливий вигляд. Якщо ви хочете додати акценту - одягніть червоний топ та туфлі на підборах. Такий кольоровий акцент миттєво привертає увагу.

Джинси прямого крою

Такі джинси - чудовий достатньо універсальний варіант одягу, щоб носити його неодноразово. Їх можна з балетками, блузкою з довгими рукавами та майкою-карго. Це функціональний і сучасний образ, який підійде для кожного дня.

Slim-джинси

Цей фасон ідеальний. Slimи - не надто приталені, щоб бути вузькими, і не надто вільні, щоб бути мішкуватими. Це майже ідеальний крій. Вони чудово поєднуються з драпірованим топом та твідовим піджаком.

Цього року традиційні пояси на поясі залишаться в минулому. Діагональний пояс - гарний варіант, які перетворює кежуал на базовий незамінний образ. А додаткова деталь, якою б простою вона не здавалася, може змінити результат.

