Найефектніші джинси цього сезону: який дизайн у тренді
У світі деніму існують дизайни, які повністю відхиляються від традиційних.
Джинси - той одяг, який без перебільшення є у гардеробі кожної панянки. Ці штани залишаються поза часом. Але тренд цього сезону - джинси з асиметричним поясом. Вони представлені в різних стилях - від мішкуватих до вузьких.
Про джинси із заходом, які стали трендом, повідомляє видання vogue.mx.
Цього року традиційні пояси залишаться в минулому. Цього року модниць підкорили джинси із заходом - з косим застібанням. Вони - на ґудзиках спереду мають перехресний або діагональний пояс, який асиметрично регулюється.
Ці джинси забезпечують щільнішу посадку в талії та ідеально підходять для корекції фігури.
Baggy-джинси
Експерти з вуличного стилю рекомендують світло-блакитні джинси баггі. ЇХ можна поєднувати у повсякденному стилі з майкою та балетками. Основний акцент в образі зосереджений на джинсах , тому вам не доведеться надто турбуватися про аксесуари.
Mom-джинси
Експерти зі стилю радять образ, що складається з сірих джинсів mom та сорочки в тон. Висока талія, злегка приталений крій матиме привабливий вигляд. Якщо ви хочете додати акценту - одягніть червоний топ та туфлі на підборах. Такий кольоровий акцент миттєво привертає увагу.
Джинси прямого крою
Такі джинси - чудовий достатньо універсальний варіант одягу, щоб носити його неодноразово. Їх можна з балетками, блузкою з довгими рукавами та майкою-карго. Це функціональний і сучасний образ, який підійде для кожного дня.
Slim-джинси
Цей фасон ідеальний. Slimи - не надто приталені, щоб бути вузькими, і не надто вільні, щоб бути мішкуватими. Це майже ідеальний крій. Вони чудово поєднуються з драпірованим топом та твідовим піджаком.
Цього року традиційні пояси на поясі залишаться в минулому. Діагональний пояс - гарний варіант, які перетворює кежуал на базовий незамінний образ. А додаткова деталь, якою б простою вона не здавалася, може змінити результат.
