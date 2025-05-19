Найефективніший засіб від колорадських жуків на думку агрономів: потрібно лише розчинити у воді доступний продукт

Який найефективніший засіб від колорадського жука / © Pixabay

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Агрономи розповіли про давно перевірений спосіб, який базується на використанні березового дьогтю — природного засобу, що робить картоплю недосяжною для колорадського жука, немов неприступна фортеця.

Чому це працює

Інтенсивний аромат березового дьогтю виступає природним відлякувачем: жуки, їхні личинки та інші шкідники уникають рослин, оброблених цим засобом.

Крім надійного захисту, дьоготь утворює на бульбах тонкий захисний шар, який допомагає запобігти розвитку грибкових захворювань.

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Особливо це актуально для ранніх сортів картоплі, що часто потерпають від надмірної вологи.

Як приготувати

Для приготування розчину на 10 літрів теплої води додайте 2 столові ложки березового дьогтю, ретельно перемішайте і залиште настоюватися близько 40–60 хвилин.

Перед висаджуванням картопляні бульби слід на 10–15 секунд занурити в цей розчин — цього часу вистачить, щоб запах дьогтю зберігався до появи перших сходів.

Цей спосіб зручний навіть для великих городів, адже розчин можна зберігати в прохолодному місці до 5 днів без втрати ефективності.

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Фахівці зазначають, що таке оброблення безпечне для ґрунту і корисних дощових черв’яків, а також значно економить час, адже замінює численні обприскування хімікатами.

Одне занурення — і колорадський жук навряд чи наважиться атакувати вашу картоплю.