Найгірша підлога для кухні: експерти пояснили, чому її не радять

Вибір підлогового покриття для кухні залишається одним із найскладніших рішень під час ремонту, адже цей простір поєднує естетику з постійним навантаженням. Підлога має витримувати щоденний рух, контакт з вологою, жиром і перепадами температур. Водночас саме на кухні домовласники найчастіше помиляються з матеріалами, про що згодом шкодують.

Про це повідомило видання Real Simple.

За словами дизайнерів і підрядників, найбільш проблемним варіантом для кухні є дерев’яна підлога. Хоча паркет і масивна деревина створюють відчуття тепла та затишку, вони погано пристосовані до умов, у яких готується їжа. Фахівці зазначають: навіть незначні розливи води або протікання з часом можуть призвести до деформації дощок, появи плям і зміни кольору.

Фахівець Тім Освальд пояснює, що деревина не призначена для постійного контакту з вологою. Навіть за ретельного догляду ризик пошкоджень залишається високим, адже кухня — це зона, де складно уникнути випадкових розливів. Крім того, дерев’яні поверхні легко подряпати, що особливо помітно в приміщеннях з активним рухом.

Експерт Джонатан Пеллі додає: якщо дерев’яна підлога вже встановлена або власники принципово не хочуть від неї відмовлятися, доведеться вживати додаткових заходів. Йдеться про якісне лакування, регулярний догляд і негайне прибирання будь-яких розливів. Навіть за таких умов, за словами експерта, повністю уникнути ризику пошкодження водою неможливо, а з часом з’являються й подряпини від піску та бруду.

Окрім деревини, спеціалісти звертають увагу й на інші типи покриттів, які вважаються невдалими для кухні. Зокрема, пористий натуральний камінь — мармур, вапняк і травертин — хоч і має ефектний вигляд, але складний у щоденному догляді. Дизайнерка інтер’єрів Джина Валенті зазначає, що такі матеріали легко вбирають жири, бруд і плями. Окрім цього, поліровані кам’яні поверхні можуть бути слизькими, що підвищує ризик травм.

Ще один поширений, але проблемний варіант — ламінат. Він приваблює ціною та зовнішнім виглядом, однак погано реагує на вологу. Дизайнер кухонь Томас Борхердінг пояснює: якщо вода потрапляє між дошками, поверхня починає пузиритися або підійматися, і відремонтувати таке покриття вже неможливо.

У списку небажаних рішень експерти також називають килимове покриття, яке іноді трапляється у старих будинках. За словами Пеллі, килим на кухні створює постійні труднощі з очищенням і може сприяти появі плісняви, грибка та пошкоджень від вологи. Не надто практичною вважають і мозаїчну плитку: хоча вона забезпечує гарне зчеплення з підлогою, велика кількість затирки ускладнює прибирання й догляд.

Як альтернативу експерти радять матеріали, які поєднують зовнішню привабливість і практичність. Зокрема, це водонепроникна вінілова планка класу люкс (LVP), що імітує текстуру дерева, але краще захищена від вологи та механічних пошкоджень. Ще один рекомендований варіант — великоформатна порцелянова плитка, яку простіше мити й підтримувати в охайному стані.

Фахівці підкреслюють: підлога на кухні має бути не лише красивою, а й готовою до щоденного використання. Саме нехтування цією вимогою найчастіше стає причиною розчарування після завершення ремонту.

