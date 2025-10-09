Найгірші місця в літаку: експерти пояснили, де не варто сидіти

Салон літака / © Getty Images

Експерти з подорожей радять тим пасажирам, які прагнуть спокійного перельоту, не бронювати місця на задньому ряду літака.

Про це пише The Daily Mail.

Андреа Платанія з Transfeero пояснила, що останній ряд сидінь в літаку має, зокрема, такі незручності, як близькість до туалетів та обмежену можливість відкинути крісла.

Директор з цифрових технологій Thomas Cook Holidays Ніколас Сміт поділився схожою думкою, додавши, що на задніх сидіннях турбулентність сильніша.

«Вони розташовані близько до камбуза та туалетів, обслуговування може бути повільнішим, вибір їжі може бути обмеженим, і це також та зона, де рух під час турбулентності відчувається найсильніше», — зазначив експерт.

Пасажирам, які схильні до хвилювання, Ніколас порадив бронювати місця біля крил літака.

Мандрівникам, яким потрібно швидко вийти на пересадку, краще буде зайняти місце біля проходу ближче до передньої частини літака.

Завзята мандрівниця та блогерка Іззі Ніколс також вважає, що краще уникати місць позаду літака.

«Тут зазвичай більше шуму через близькість двигунів та роботу кухні, і ви будете серед останніх, хто сяде та вийде з літака», — зауважила вона.

Іззі порадила забронювати місця в передній частині літака для більш комфортної подорожі.

Джейкоб Веддерберн-Дей, генеральний директор компанії Stasher, що надає послуги з зберігання багажу, закликав пасажирів, які бажають мати більше місця, уникати сидіння поруч із туалетами та камбузами.

Він пояснив, що місця, де члени екіпажу «часто зберігають свої речі на верхніх полицях», також не є найкращим вибором.

Нагадаємо, що в жахливій авіакатастрофі літака Boeing 787 з 242 пасажирами, яка сталася у червні в Індії, вижив лише один чоловік, який придбав квиток на місце 11А в носовій частині літака.