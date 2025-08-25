Названо найгірший овоч для бульйону, але багато господинь все ж таки кладуть його у страву

Який овоч не можна класти у бульйон / © Фото з відкритих джерел

Кожен інгредієнт впливає на колір, аромат і навіть прозорість бульйону. Наприклад, підпечена цибуля додає глибини смаку, але під час смаження в ній утворюється акриламід — речовина, яку вважають потенційно шкідливою. Тому вкрай важливо знати, що можна, а що не варто класти в каструлю.

Який найголовніший ворог класичного бульйону

Найбільш небажаний інгредієнт — це болгарський перець. У стравах на зразок рагу чи фаршированих овочів він дуже доречний, але для бульйону категорично не підходить. Причини прості:

його яскравий смак перебиває ніжність супу;

сильний аромат робить страву занадто пряною;

перець змінює золотавий колір рідини.

У результаті легкий класичний суп перетворюється на важку та перевантажену страву.

Інші овочі, які краще не додавати у бульйон

Болгарський перець — не єдиний продукт, який псує гармонію бульйону, тому кухарі радять обережно ставитися й до таких овочів.

Буряк додає яскраво-червоного відтінку і землистої солодкості, доречної лише у борщі.

Броколі та цвітна капуста роблять суп каламутним і мають різкий запах.

Кабачки занадто водянисті, не збагачують смак, а лише розбавляють страву.

Капуста, особливо квашена, перебиває аромат і фактично перетворює бульйон на інший суп.

Які овочі ідеально підходять для бульйону

Щоб отримати класичний прозорий бульйон із насиченим смаком, використовуйте:

моркву;

корінь петрушки;

селеру;

цибулю-порей.

А для легкої пікантності можна додати зубчик часнику, сушений гриб або дрібку любистку. Такий набір прянощів зробить страву ароматною, збалансованою й апетитною.