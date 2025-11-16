Найкорисніший суп, який захищає організм від вірусних інфекцій і зміцнює імунітет: як приготувати

Який суп від застуди / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

У сезон застуд і вірусних інфекцій особливо важливо підтримувати організм теплими, поживними та корисними стравами. Один із найпростіших способів зміцнити захисні функції організму — включити до свого раціону суп, який не лише зігріватиме, а й насичуватиме вітамінами, антиоксидантами та природними імуномодуляторами. Розповідаємо, який суп справедливо називають «захисним щитом» для організму людини та як його приготувати.

Найкорисніший суп, який зміцнює імунітет і допомагає боротися з вірусами

На такий суп не треба купувати дорогі продукти, однак він поєднує в собі інгредієнти, відомі своїми протизапальними та противірусними властивостями: часник, імбир, куркуму, овочі та бульйон. Тому страва виходить не лише смачною, а й дуже корисною.

Імбир — природний антивірусний компонент. Імбир містить гінгерол — речовину, яка допомагає боротися з запаленнями, зігріває та активізує імунні клітини.

Часник — захист №1 від бактерій і вірусів. Аліцин, який утворюється під час подрібнення часнику, має сильні противірусні властивості. Він допомагає організму швидше реагувати на інфекції, щоб захиститися від них.

Куркума — природний імуномодулятор. Куркумін знімає запалення, покращує роботу мозку та підтримує загальний тонус організму.

Овочі — джерело вітамінів і клітковини. Морква, цибуля та селера насичують організм вітамінами А, С та антиоксидантами.

Як приготувати корисний суп

Інгредієнти:

Реклама

1 літр легкого курячого або овочевого бульйону;

1 середня морква;

1 цибулина;

2 стебла селери;

2-3 зубчики часнику;

1 ч. л. тертого імбиру;

½ ч. л. куркуми;

сіль і перець за смаком;

невеликий шматочок лимону;

зелень — петрушка, кріп або кінза.

Як приготувати.

Підготуйте основу. Поставте бульйон на вогонь і доведіть до кипіння.

Додайте овочі. Наріжте моркву, цибулю та селеру невеликими кубиками та додайте до бульйону. Варіть 10-12 хвилин.

Додайте імбир і куркуму. Покладіть у суп тертий імбир і куркуму, перемішайте.

Часник. Дрібно подрібніть часник і додайте за 2 хвилини до готовності. Так аліцин збереже всі свої властивості.

Додайте лимон. Трохи лимонного соку або шматочок лимона підсилять антивірусний ефект і додадуть страві свіжості.

Подавайте з зеленню. Дрібно поріжте зелень і додайте в тарілку перед подачею на стіл.

Який ефект від регулярного вживання супу