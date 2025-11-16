ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
2 хв

Найкорисніший суп, який захищає організм від вірусних інфекцій і зміцнює імунітет: як приготувати

Цей суп допомагає протистояти вірусним інфекціям у холодний сезон і здатен очистити організм від шлаків.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Який суп від застуди

Який суп від застуди / © www.freepik.com/free-photo

У сезон застуд і вірусних інфекцій особливо важливо підтримувати організм теплими, поживними та корисними стравами. Один із найпростіших способів зміцнити захисні функції організму — включити до свого раціону суп, який не лише зігріватиме, а й насичуватиме вітамінами, антиоксидантами та природними імуномодуляторами. Розповідаємо, який суп справедливо називають «захисним щитом» для організму людини та як його приготувати.

Найкорисніший суп, який зміцнює імунітет і допомагає боротися з вірусами

На такий суп не треба купувати дорогі продукти, однак він поєднує в собі інгредієнти, відомі своїми протизапальними та противірусними властивостями: часник, імбир, куркуму, овочі та бульйон. Тому страва виходить не лише смачною, а й дуже корисною.

  • Імбир — природний антивірусний компонент. Імбир містить гінгерол — речовину, яка допомагає боротися з запаленнями, зігріває та активізує імунні клітини.

  • Часник — захист №1 від бактерій і вірусів. Аліцин, який утворюється під час подрібнення часнику, має сильні противірусні властивості. Він допомагає організму швидше реагувати на інфекції, щоб захиститися від них.

  • Куркума — природний імуномодулятор. Куркумін знімає запалення, покращує роботу мозку та підтримує загальний тонус організму.

  • Овочі — джерело вітамінів і клітковини. Морква, цибуля та селера насичують організм вітамінами А, С та антиоксидантами.

Як приготувати корисний суп

Інгредієнти:

  • 1 літр легкого курячого або овочевого бульйону;

  • 1 середня морква;

  • 1 цибулина;

  • 2 стебла селери;

  • 2-3 зубчики часнику;

  • 1 ч. л. тертого імбиру;

  • ½ ч. л. куркуми;

  • сіль і перець за смаком;

  • невеликий шматочок лимону;

  • зелень — петрушка, кріп або кінза.

Як приготувати.

  • Підготуйте основу. Поставте бульйон на вогонь і доведіть до кипіння.

  • Додайте овочі. Наріжте моркву, цибулю та селеру невеликими кубиками та додайте до бульйону. Варіть 10-12 хвилин.

  • Додайте імбир і куркуму. Покладіть у суп тертий імбир і куркуму, перемішайте.

  • Часник. Дрібно подрібніть часник і додайте за 2 хвилини до готовності. Так аліцин збереже всі свої властивості.

  • Додайте лимон. Трохи лимонного соку або шматочок лимона підсилять антивірусний ефект і додадуть страві свіжості.

  • Подавайте з зеленню. Дрібно поріжте зелень і додайте в тарілку перед подачею на стіл.

Який ефект від регулярного вживання супу

  • Зміцнює природні захисні сили.

  • Зменшує ризик сезонних вірусних інфекцій.

  • Покращує травлення.

  • Підтримує енергію та тонус.

  • Допомагає організму швидше відновлюватися.

Дата публікації
Кількість переглядів
131
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie