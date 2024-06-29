Найкраще підживлення для огірків: всього два інгредієнти і кущі розростуться, наче бур'яни

Влітку дуже важливо підживити огірки, щоб отримати великий урожай. В період активного зростання і формування плодів рослині потрібні поживні речовини. Якщо ваші огірки в'януть чи погано зростають, пропонуємо підживити їх особливим добривом.

В такому разі найкращим вирішенням ситуації стануть натуральні добрива, які допоможуть забезпечити рослину необхідними мінералами і вітамінами. Деякі городники рекомендують поливати огірки молоком. Хоча це й ефективний засіб, але досить марнотратний.

Існує набагато дешевше, але не менш ефективне добриво, яке містить всього лише два інгредієнти: дріжджі та шкаралупу яєць. З таким добривом огірки почнуть дуже швидко зростати.

Слід відмітити, що рясне плодоношення огірків залежить саме від правильного підживлення. Дріжджі допоможуть культурі швидше зростати, стимулювавши всі процеси всередині її клітин. Також цей продукт допомагає зміцнити кореневу систему, захищає від більшості хвороб. Яєчна шкаралупа, в свою чергу, знижує кислотність ґрунту. В ній додатково містяться кальцій, цинк, залізо, сірка, кремній і фтор.

Як приготувати добриво з яєчної шкаралупи і дріжджів? Все просто. Спочатку шкаралупу яєць потрібно розтовкти у ступці і залити окропом. Цю суміш залишають настоюватися на один тиждень. Після цього рідину зціджують через сито, додають воду, яку попередньо змішують з дріжджами у пропорції 1:1.

Дуже важливо перед кожним використанням суміш додатково розбавляти водою (1:5). Поливати таким добривом потрібно ґрунт навколо кожного кущика огірка раз на тиждень. Вже після кількох застосувань ви помітите позитивний результат.

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