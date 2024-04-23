Найкращі чоловічі стрижки для квадратного обличчя (фото)

Квадратна форма голови має гострі, суворі риси чоловічого обличчя. Завдяки своїй універсальності, ви можете підібрати майже всі чоловічі стрижки до такої форми голови: від найкоротших, до найоб’ємніших. Наприклад, андеркат, top knot, квіфф чи кроп. Якщо ви власник темного волосся, то згладити гострі кути вам допоможуть борода або щетина.

Про це пише MrColt, а ТСН.ua пропонує вам детальніше дізнатися про види цих стрижок.

Андеркат

Андеркат. Фото: Instagram @barber_bronson

Насамперед стрижка андеркат передбачає контраст довжини волосся з боків і на маківці. Верх завжди залишають довшим, а боки та потилицю стрижуть або голять. Що стосується загальної довжини вашої стрижки, вона може змінюватись від короткої до довгої, але спочатку ця стрижка передбачала довжину від короткої до середньої.

Стрижка андеркат стала трендом не дарма. Її стильність і легкість догляду говорять самі за себе, і те саме можна сказати про її універсальність. Способів стрижки, носіння та укладання цієї стрижки безліч, тому вона подобається чоловікам.

Top knot

Top knot. Фото: Instagram @blessedsalon.barber

У перекладі українською top knot означає “вузол нагорі”. Подібна зачіска спочатку з’явилася за часів феодальної Японії: зібрані на маківці пучки носили члени найвпливовішого клану самураїв.

Найкраще вона виглядає на власниках круглої, овальної та квадратної форми обличчя, оскільки візуально витягує силует і робить акцент на вилицях. У поєднанні з бородою top knot виглядає ще більш мужньо та стильно. Що стосується якості волосся, то найкраще зачіска виглядає на прямих і трохи хвилястих шевелюрах.

Top knot протипоказана чоловікам з витягнутою формою обличчя: пучок на маківці сильно порушить пропорції та візуально зробить голову ще більш витягнутою. Крім того, від чоловічої зачіски топ-кнот варто відмовитися власникам кучерявого волосся (для них існує чимало інших варіантів).

Квіфф

Квіфф. Фото: X (Twitter)

Ця популярна та класична зачіска існує вже понад століття. Але по-справжньому культовою вона стала лише з появою рок-н-ролу, коли за одну ніч перетворилася на символ підліткового бунту. Тоді цю зачіску носили найвідоміші bad boys.

Ця зачіска завжди уособлювала бунтарство і кричала про впевненість. Квіфф набрав ще більшої популярності під час британського руху Teddy Boy у 1980-х роках, коли хлопці підстригали волосся у чубчики з відрослими бакенбардами.

Ця стрижка підходить до усіх форм обличчя. Хлопцям/чоловікам з круглим, квадратним або овальним обличчям стрижка трохи видовжить лице. Верхній об'єм подовжить обличчя в цілому і додасть балансу.

Ще перевагою цієї стрижки є те, що вона не дискримінує жодний тип волосся. Неважливо, пряме волосся чи кучеряве і густе.

Які існують варіанти зачіски?

Варіантів безліч залежно від довжини, форми та текстури. Умовно можна виділити 8 видів:

Класичний варіант — найдавніша та найпростіша стрижка з цього списку, яка відрізняється більш поступовим переходом від боків до верхівки. Вона набагато м'якша і менш контрастна, ніж сучасний квіфф.

Сучасний квіфф — в його основі класична версія з більшим об'ємом та контрастом. Для цієї стрижки характерні коротко підстрижені боки та потилиця, а спереду виділяється чуб.

Квіфф Тедді Боя — найбільш унікальний варіант цієї ретро-стрижки, оскільки він має довгий локон спереду, який звисає над лобом. Цей варіант можна побачити в Елвіса Преслі. І це точно для тих, хто не хоче злитися з натовпом. Елвіс Преслі з зачіскою квіфф. Фото: Instagram @elvis

Рокабіллі — цей злегка карикатурний варіант класичної зачіски, який має супердовгий, суперконтрастний чуб піднятий догори. Тут потрібна сильна фіксація і багато воску для стилізації. Це для справжніх прихильників рок-н-ролу.

Текстурований квіфф — менш формальний і більш розслаблений варіант традиційної версії. Це варіант для тих, хто не має багато часу на укладку. Бо тут чим неохайніше, тим краще.

Роз'єднаний квіфф — починається з сучасного чуба з коротко підстриженими боками, а закінчується чіткою лінією, виголеною на потилиці. Це надає зачісці акуратного, модного вигляду з усіх боків.

Квіфф з проділом — схожий до попереднього варіанту, але тут не має виголеної лінії, яка розмежовує дві частини стрижки. Замість цього волосся виголюється в точці переходу.

Психобілі квіф — перебільшена версія традиційної зачіски з ірокезом. Тут повністю виголюється потилиця та боки до нуля. Залишається лише такий собі плавник. Ця стрижка для поціновувачів панку.

Кроп

Кроп. Фото: Instagram @grizzly_bc

Кроп – справжнє втілення перукарського мінімалізму. Вважається, що перш ніж зачіска стала популярною у всьому світі, вона була доступна лише невеликій кількості людей. Її батьківщиною вважається Французька Нормандія, де знатні молоді люди стриглися виключно так. За часів Першої світової, багато перукарів потрапило до армійських лав, тому багато солдатів стали володарями стрижки кроп. По закінченню війни, кроп не був чимось незвичайним, а тому швидко поширився на інші країни Європи і США. Тепер ця чоловіча стрижка поширена і в нашій країні.

Види стрижки кроп

Як і будь-яка зачіска має декілька варіацій виконання, так і кроп не має єдиного стилістичного рішення. Незважаючи на свою універсальність, професійний погляд барбера необхідний, адже він зможе підібрати для вас той варіант, який буде підходити до типу особи і віку, до структури волосся і індивідуального стилю.

Гладкий. Якщо ви фанат класичного стриманого іміджу, то даний вид — це ваш варіант. Рівний чуб, що плавно переходить у верхівку — особливість стрижки. Такий варіант ідеально підійде для хлопців з прямим волоссям і квадратним обличчям. Скорегувати форму обличчя можна за допомогою асиметричного чубчика.

Текстурний. Такий тип стрижки називають ще і рваним, адже філірування чубчика здійснюється хаотично і недбало, що і створює ефект природної зачіски. Чуб в даному випадку завжди хвилястий та неоднорідний, адже вистригається каскадом.

Змішаний. Як легко здогадатися, тут поєднуються гладкий і рваний кроп. Рваний чубчик підстригається навскіс, а волосся обрізають на мінімальну довжину. На маківці пасма вистригаються одне через одне, завдяки чому волосся схоже на укладене пір’я.

French Crop. Найбільш поширений варіант даної зачіски. У такому варіанті спостерігається плавний перехід між довгими і короткими волоссям, чубчик зістригають по краях і красиво укладають на бік.

Crop без чубчика. Виглядає досить строго і брутально через те, що в такому варіанті відсутній чубчик, тобто межа протікає чітко за обрисами лобу.

Подовжений. Довге волосся в поєднанні з поголеними скронями виглядає стильно та молодіжно.

Модерн-кроп. Його можна охарактеризувати як класичний кроп з сучасним підходом. Виголені скроні, задня частина голови в поєднанні з густим волоссям на маківці створюють цікавий контраст, розділяючи голову на пропорційні фрагменти.

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