Найкращі дати для відвідування майстра: в які дні лютого 2025 року йти на манікюр, які кольори обрати

Лютий – чудовий час для оновлення і піклування про себе. Це ідеальний період, щоб звернути увагу на догляд за нігтями та обрати сприятливі дати для манікюру відповідно до місячного календаря.

Вплив Місяця на манікюр

Місячний цикл впливає на зростання і здоров’я нігтів, тому вибір часу для догляду за ними має значення:

Молодик – період оновлення, ідеальний для процедур зміцнення, але фарбування краще відкласти.

– період оновлення, ідеальний для процедур зміцнення, але фарбування краще відкласти. Зростальний Місяць – чудовий момент для експериментів із формою та довжиною, адже нігті ростуть швидше.

– чудовий момент для експериментів із формою та довжиною, адже нігті ростуть швидше. Повня – час для виразних дизайнів, але радикальних змін варто уникати.

– час для виразних дизайнів, але радикальних змін варто уникати. Спадний Місяць – найкращий період для доглядових процедур і зміцнення нігтів.

Кольори та форми лютого 2025 року

Лютий асоціюється з ніжністю, романтикою та відновленням. Вибір кольорів і форм манікюру варто підлаштовувати під місячні фази:

Актуальні кольори: пастельні (бежевий, пудровий, персиковий), класичний червоний, нюдовий рожевий, глибокий синій і фіолетовий.

пастельні (бежевий, пудровий, персиковий), класичний червоний, нюдовий рожевий, глибокий синій і фіолетовий. Форма нігтів: мигдалеподібна залишається найпопулярнішою, для коротких нігтів підійдуть округлі або м’яко-квадратні варіанти.

мигдалеподібна залишається найпопулярнішою, для коротких нігтів підійдуть округлі або м’яко-квадратні варіанти. Дизайн: мінімалізм із тонкими лініями, геометрія, легкий глітер або втирки для делікатного блиску.

Найкращі дати для манікюру в лютому 2025 року

Сприятливі дні для догляду та дизайну:

3 лютого (Місяць у Тельці) – підходить для довговічного покриття і зміцнення нігтів.

– підходить для довговічного покриття і зміцнення нігтів. 6-7 лютого (Місяць у Раку) – ідеальний час для нюдових відтінків і доглядових процедур.

– ідеальний час для нюдових відтінків і доглядових процедур. 12 лютого (Місяць у Діві) – манікюр цього дня буде стійким, а нігті – здоровими.

– манікюр цього дня буде стійким, а нігті – здоровими. 16-17 лютого (Місяць у Скорпіоні) – гарний момент для яскравих експериментів.

– гарний момент для яскравих експериментів. 20-22 лютого (Місяць у Козерогу) – найкращий час для зміцнювальних процедур.

– найкращий час для зміцнювальних процедур. 28 лютого (Місяць у Рибах) – ідеальний день для ніжного пастельного дизайну.

Нейтральні дати: 1, 9, 14 лютого – підходять для базового манікюру, наприклад, обрізного, чи полірування.

Несприятливі дні:

8 лютого (Повня) – нігті можуть стати ламкими.

– нігті можуть стати ламкими. 25-26 лютого (Місяць у Водолії) – підвищений ризик пошкоджень.

Догляд за нігтями в лютому

Зволоження: взимку шкіра рук і кутикули особливо потребують живлення – використовуйте креми та олійки.

взимку шкіра рук і кутикули особливо потребують живлення – використовуйте креми та олійки. Зміцнення: під час спадного Місяця приділіть увагу доглядовим лакам і маскам.

під час спадного Місяця приділіть увагу доглядовим лакам і маскам. Захист: працюючи з хімічними речовинами, надягайте рукавички, щоб уникнути пересушення.

Дотримуючись цих порад, можна зробити манікюр не лише гарним, а й корисним для здоров’я нігтів!

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