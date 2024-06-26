Найкращі кущі для декоративного саду: топ-10 невибагливих чагарників, які стануть окрасою ділянки

Прикрасити присадибну ділянку допоможуть не лише квіти, а й декоративні кущі. Варіантів їх використання багато — окремі і групові посадки, живоплоти, фон для садової композиції тощо. Це відмінний матеріал для проведення найрізноманітніших дизайнерських експериментів, головне призначення яких — декоративне оформлення території.

Чагарники в ландшафтному дизайні виконують багато функцій. Вони прикрашають ділянку, захищають периметр альтанки або майданчика для відпочинку, замінюють дерева, завдяки своїм розмірам, якщо площа ділянки невелика, виконують функцію живоплоту тощо. Також цими рослинами можна гарно оформити вхідну зону будинку і використовувати для бордюру.

Садівники назвали невибагливі декоративні чагарники, які зможуть прикрасити дачну ділянку, територію біля будинку.

Бірючина (звичайна)

Цю рослину ландшафтні дизайнери часто використовують для створення живої огорожі, оформлення садових доріжок, як декор на квіткових клумбах. Бірючина прекрасно пристосована до наших кліматичних умов, витримує зниження температури до тридцяти градусів. Цвітіння чагарника починається з червня-липня і продовжується до трьох місяців. Щоб чагарник виглядав акуратно, його бажано підстригати, можна фантазувати з формами.

Бірючина

Вейгела

Чагарник дуже гарно цвіте. Квіти ніжні і витончені, розпускаються два рази - по весні і в самому кінці літнього сезону, цвітуть близько місяця. Як тільки квіти розпускаються, вони бліді. Але в процесі росту стають яскравішими, і змінюють колір з червоного на рожевий, жовтий, білий, кремовий. Чагарник невибагливий до температури, вимагає поливу тільки в особливо посушливе літо.

Вейгела

Дейція

Період цвітіння чагарника - червень-липень. Рослина любить сонячні місця, не боїться загазованості, прекрасно виглядає як в окремій посадці, так і в якості живої огорожі біля дороги.

Дейція

Спірея

Спірея буває двох видів - перший цвіте навесні (травень-червень), другий - влітку (липень-серпень). Можна підібрати рослини так, щоб був ефект безперервного цвітіння. Гілки спіреї спадають каскадом, а влітку на них з'являються, і рясно розпускаються маленькі, витончені квіточки. Рослина невибаглива і витривала.

Спірея

Форзиція

Форзиція ефектно виглядає від самої весни і до пізньої осені. Цінується за дуже раннє цвітіння - на голих гілках першими розпускаються жовті квіточки, лише потім з'являються зелені листочки. Ближче до осені листя зміняють зелений колір на фіолетовий, багряний, золотий.

Форзиція

Барбарис Тунберга

Універсальна рослина, її часто використовують в ландшафтному дизайні, може служити живою огорожею. Найбільша перевага барбарису полягає в тому, що він зберігає свої декоративні якості протягом усього сезону. Крім того, рослина невибаглива, чудово переносить посуху і морози.

Барбарис

Очиток

Рослина невибаглива, практично не вимагає ніякого догляду. Стебла і листя очитків здатні накопичувати необхідну кількість вологи, рослина не боїться морозу, не схильна до хвороб. Крім того, що очитки прекрасно декорують ваш сад - вони ще й чудові медоноси.

Очиток

Сніжноягідник

Чагарник часто застосовується для озеленення скверів, парків, садових ділянок. Чудово переносить забруднення повітря, задовольняється лише природними опадами. Плоди білого і рожевого кольору, і найдивовижніше, що вони міцно тримаються на гілці, навіть під товстим сніговим шаром.

сніжноягідник

Берсклет

Рослина чудово переносить зиму. Залежно від виду мають різні забарвлення. Особливо ефектно рослина виглядає восени, коли багато рослин втрачають листя та в'януть. Саме в цей період берсклет змінює колір — червоне, жовте, бронзове, пурпурне листя освіжить і прикрасить сад.

Берсклет

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