Найкращі собаки для дітей: яку "сімейну" породу обрати

Діти найчастіше просять у батьків собаку чи кота. Ці домашні улюбленці не лише радують членів сім'ї своєю присутністю, а й здатні багато чому навчити. А, якщо правильно вибрати породу та враховувати характер собаки, то можна не лише отримати нового члена сім'ї та друга, а й собаку-няньку для своєї дитини.

Як вибрати собаку для сім'ї з дітьми

Головна вимога до таких собак - вони повинні мати стійку психіку без схильності до агресії. Звичайно, агресію при неправильному вихованні може проявити собака будь-якої породи. Тому важливо собаку будь-якої породи соціалізувати – знайомити з іншими людьми та тваринами, виводити гуляти, привчати до транспорту та візитів у ветклініку тощо.

Вибираючи породу собаки для сім'ї з дітьми варто враховувати розмір вихованця, його темперамент, особливості догляду.

Деякі вважають, що маленькі породи собак є кращим вибором для сімей з дітьми. Але це не так. Найкращі собаки-няньки зустрічаються якраз серед середніх та великих порід із флегматичним характером.

Чому маленькі породи собак - не найкращий вибір для сім'ї з дітьми

Маленьких чи карликових псів можна брати в сім'ю, де дитина вже свідома і розуміє, що вихованець – не іграшка. У маленьких собак тендітні кістки, малюк ненароком може травмувати собаку і у відповідь отримати укуси.

Собаки мініатюрних порід зазвичай енергійні та активні. Встежити одночасно і за собакою, і за дитиною буде дуже складно. Вони будуть скоріше просто другом, ніж нянькою.

Часто невеликих собак, особливо декоративних порід не виховують. А це є помилкою, адже вкусити може собака будь-якої породи.

На що звернути увагу при виборі собаки

Орієнтуйтеся на умови утримання – великим псам потрібен простір. Якщо ви часто їздите у відпустку, заздалегідь продумайте, чи поміститься вихованець у машину, чи залишатимете ви його в готелі для тварин або зі знайомими людьми.

Обирайте породу собаки для дітей також з урахуванням звичок та способу життя сім'ї. Якщо ви любите пробіжки вранці, активний пес стане вам найкращою компанією. Для сім'ї, що віддає перевагу відпочинку на дивані чи повільним прогулянкам, собака потрібен відповідний. Заздалегідь дізнайтеся про всі особливості догляду за вовною, вухами, очима собаки, поширених у породі захворюваннях.

І не забувайте, що б не обіцяла вам дитина, собаку в сім'ю берете саме ви. Розповідаємо, які породи собак рекомендують експерти для дітей.

Собаки-няньки

Найкращі породи собак для сім'ї з дітьми

Лабрадор

Вони добрі, врівноважені компаньйони та доброзичливі, легко виховуються, не виявляють агресії до членів сім'ї. Собаки не схильні до гавкоту, їх гладка коротка шерсть не потребує спеціального догляду.

Але лабрадорам потрібні довгі прогулянки їм потрібно побігати та навіть поплавати. Також лабрадори любить жувати іграшки.

Золотистий ретрівер

Доброзичливий, в міру цікавий пес стане справжнім членом сім'ї. Собаки цієї породи люблять проводити час із людиною, гратися, терпляче ставиться до дитячих витівок, дозволяють дитині лазити по собі.

Собака енергійна, її обов'язково потрібно багато вигулювати, а шерсть потребує регулярного розчісування, особливо в період линяння.

Бішон фризе (болонка)

Маленька біла собачка обожнює усіх членів родини. Їхня вовна вважається гіпоалергенною, при правильному догляді собака практично не линяє. Довгих прогулянок і фізичного навантаження на відміну від попередніх порід, не потребують. Собаки дуже прив'язані до людей, не варто надовго залишати їх самих. Прекрасно ладнають із дітьми, завжди оптимістичні.

Англійський бульдог

Для сім'ї зі спокійним способом життя ця порода саме те, що потрібно. Не люблять тривалі прогулянки, погано переносять спеку, але вдома з радістю пограється із дитиною.

Відданий хазяїну, прагне бути до нього ближче, але команди виконувати не поспішає. Доброзичливий, але рішучий пес швидко вчиться маніпулювати всією сім'єю, щоб отримати шматочок більш смачний або місце на дивані ближче до господаря. Бульдогам потрібно виховувати з дитинства, чітко встановлюючи правила.

Бернський зенненхунд

Собаки цієї породи, хоча не зразу засвоюють команди, але завжди готові служити, адже головне для них - це відданість сім'ї. Це справжній собака-нянька, який оберігатиме малюка та спокійно буде переносити його увагу.

Собаки схильні до лінощів, особливо з роками, їм подобається лежати поряд із сім'єю, а не бігати вранці. Ідеальна активність для них – повільні прогулянки. Шерсть потребує щотижневого догляду, особливо в період линяння.

Бордер-коллі

Завдяки високому інтелекту собаки добре засвоюють команди, стають добрими компаньйонами. Бордер-коллі оберігає сім'ю та «пасе» дітей, не дозволяючи їм відходити далеко від дорослих.

Однак у квартирі такий собака-нянька занудьгує, йому потрібне багато фізичного навантаження та простору.

Німецька вівчарка

Німецька вівчарка - це, напевно порода, яка найкраще навчається. Чудовий охоронець та вірний друг, орієнтований на людину.

Ці собаки природжені захисники і тому можуть насторожено чи навіть агресивно ставитися до незнайомців, навіть до чужих дітей, тому дуже важливою є рання соціалізація. Без належного виховання німецька вівчарка може бути некерованою.Собаки потребують щоденної фізичної активності, тренування. Вичісувати потрібно двічі на тиждень, а в період линяння щодня.

Пудель

Пуделі належать до декоративних порід. Але вони розуміють мову, відстежують емоції людей і люблять їх тішити. Собаки гарно навчаються, тому важливо приділяти вихованню та тренуванням багато уваги, щоб направити його в потрібне вам русло. Дітей, як і інших членів сім'ї, пудель дуже любить, завжди готовий гратися з ними. Практично не линяють, але потребують регулярного розчісування чи стрижки.

Кокер-спанієль

Американський і англійський кокер-спаніель доброзичливі та добре навчаються. Добре ставляться до дітей, проте можуть конкурувати за улюблену іграшку.

Собаки дуже активні, люблять бігати і потребують людського товариства, через що можуть бути нав'язливими.

Цих собак потрібно виховувати з дитинства, інакше їм важко стримувати свої емоційні пориви. Шерсть необхідно розчісувати щодня чи через день, регулярно перевіряти стан вух.

Безпородна

Не забувайте, що порода – справа відносна і найкраща порода собак для дітей – це та, яку люблять, і та, яка любить вашу сім'ю.

Якщо ваша дитина просить собаку подумайте про можливість взяти цуценя з притулку. Собака з притулку, як і власне будь-яка інша, потребує виховання та формування правильних звичок. Але її любов і відданість до сім'ї окупить усі зусилля.

Читайте також: