Найкращі рослини-компаньйони для півонії: що посадити на квітнику, щоб рослина мала гарний вигляд

Півонії мають розкішний вигляд не лише під час квітіння. Після цього етапу залишаться пишний зелений кущ, який чудово прикрашає територію. Що можна посадити поряд з півоніями, щоб клумба мала яскравіший вигляд?

Лілеї

Хоча ці дві рослини й мають різну форму та зовнішній вигляд, проте вони дуже гармонійно поєднуються між собою. Насамперед, тому, що лілеї починають квітнути тоді, коли півонії вже перецвіли. Тому клумба не буде мати неохайний вигляд. Садівники рекомендують висаджувати лілеї заднім рядком за півоніями і невеликими групками, а щоб створити цікавий дизайн обирайте квіти різних кольорів.

Флокси

Там де зростають півонії, практично завжди можна помітити флокси. Це поєднання в садівництві вважається класичним. Висаджують їх зазвичай на передній план. Флокси починають квітнути пізніше, а отже легко візьмуть на себе декоративну функцію клумби після того, як квіти півоній опадуть.

Троянди

Вони починають квітнути практично одразу після півоній. Якщо ви хочете посадити мініатюрні сорти, тоді їх краще висаджувати перед кущами півоній, тоді зелень буде створювати для них ідеальний фон.

Люпин

Ці квіти відрізняються тим, що мають безліч різноманітних відтінків. Півонії з ними мають просто бездоганний вигляд. Чудова комбінація виходить тому, що стрункі витончені люпини прекрасно поєднуються з пишними півоніями.

Іриси

Гарний вигляд на клумбі у поєднанні з півоніями матимуть як низько- так і високорослі сорти. Ці квіти можна назвати справжнім різнобарв'ям. Завдяки широкій гаммі кольорів можна створити по-справжньому унікальний дизайн.

Аліум або Цибуля Христофа

Їх можна назвати прекрасною парою, адже кулясті півонії і такі самі суцвіття аліума поєднуються ідеально. Однак, пам'ятайте, що садівники радять висаджувати лише високорослі сорти Цибулі Христофа. Тоді клумба матиме доглянутий вигляд.

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