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Найкращі способи приховати відрослі корені волосся без фарбування

Найкращі способи приховати відрослі корені волосся без фарбування

Як замаскувати відрослі корені волосся / Фото: Freepik

Не завжди вдається вчасно потрапити до свого перукаря, щоб приховати відрослі корені й оновити колір волосся, однак це більше не проблема.

Розповідаємо, як приховати відрослі корені локонів, якщо немає можливості пофарбуватися.

Які найкращі способи, щоб швидко та ефективно замаскувати відрослі корені волосся

  • Додайте об’єму. На хвилястих об’ємних локонах перехід кольорів під час відростання волосся практично не помітний. Тому, якщо у вас від природи пряме й не дуже об’ємне волосся, зробіть прикореневий об’єм і зафіксуйте зачіску лаком. Для цього візьміть гребінець із тонкими зубцями, обережно начешіть волосся і обприскайте його засобами для стайлінгу.
  • Приберіть проділ. Якщо зачесати волосся назад, відрослі корені не будуть такими помітними. Можна заплести косу, зробити модний пучок чи просто зав’язати хвіст. Головне, щоб у цих зачісках не було розділення волосся, бо ефекту не буде.
  • Маскуючий спрей. Це також один із найкращих способів, який на відмінно впорається з проблемою, якщо ви пропустили похід до свого майстра. Наразі продається купа спеціальних засобів у вигляді спреїв, які мають ефект фарби. Такий засіб триматиметься до першого миття голови, він легко наноситься і не потребує додаткових маніпуляцій. Наносити спрей краще на вимиті локони. Після сушіння голови розпиліть спрей на корені, зачекайте дві хвилини, поки засіб висохне і розчешіться.
  • Правильне фарбування. Якщо хочете мати довготривалий ефект від фарбування волосся, треба вибирати правильну техніку. Найкращі з таких – мелірування та розтяжка кольору. Вони забезпечують плавні переходи від натурального кольору волосся до освітлених пасом. Особливо це ідеальний вибір для тих жінок, які мають сивину.

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