Найкращі варіанти стильної омолоджувальної стрижки для жінок з повним обличчям

Якщо у вас повне обличчя і ви шукаєте модну сміливу стрижку, що абсолютно не потребує укладання, біксі стане для вас ідеальним вибором. Ця зачіска елегантно підкреслить форми вашого обличчя, створюючи ефектний та довершений образ.

Які особливості стрижки біксі

Які стрижки для повних жінок / Фото: Mixnews

Ця стрижка має у собі ознаки подовженої піксі, однак цей варіант стрижки найбільше пасує жінкам з повним, квадратним та прямокутним лицем. Вона не тільки зможе кардинально змінити образ, а й зробити його ефектним. З такою стрижкою кожна пані почуватиметься приголомшливою. Біксі вважається універсальною зачіскою, адже пасує абсолютно всім жінкам з будь-якою структурою волосся.

Вибираючи біксі, ви зможете мати не лише розкішний вигляд, а й омолодитися на декілька років. До того ж, за рахунок текстурованих недбалих пасом волосся у такій зачісці набуває екстраординарного об’єму та візуальної густоти. Біксі зовсім не потребує укладання, гарно відростає і довго тримає форму.

Які варіанти біксі будуть найкращими для повних жінок

Які стрижки для повних жінок / Фото: pixabay.com

Біксі з поголеними ділянками. Цей варіант буде ідеальним для жінок з тонким волоссям, створить візуальну густоту й надасть природнього об’єму. Вибриті шари надають загальному образу легкості й екстравагантності, тому такий варіант стрижки вважається омолоджувальним.

Які стрижки для повних жінок / Фото: Mixnews

Асиметрична біксі для сміливих і впевнених у собі жінок. Ідеальним вибором стане асиметрична біксі з пасмами різної довжини. Така техніка допоможе створити візуальний об’єм волосся і видовжуватиме лінії круглого обличчя, робитиме вилиці витонченими, а погляд – виразним.

Які стрижки для повних жінок / Фото: pixabay.com

Біксі з меліруванням. За рахунок мелірування створюється додатковий об’єм та візуальна густота навіть на тонких локонах. Також мелірування посилює текстуру пасом, завдяки чому загальний образ виглядає молодим та більш привабливим.

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