Найкращий рибний бутерброд у світі: ось як його готують у Стамбулі та Україні

Балик екмек – так називають цей надзвичайно смачний стрітфуд турецького походження. У перекладі назва бутерброду звучить як риба в хлібі. Рецептів цього сендвічу дуже багато, але зазвичай – це риба з соусом та овочами у турецькій булочці. Історія бутерброду пов’язана з рибацтвом на берегах Босфору середини ХІХ століття. Говорять, того часу риби було стільки, що рибалки готували її навіть на палубах своїх човнів на встановлених саморобних грилях. І ця ідея настільки була успішною, що такі бутерброди готують на вулицях Стамбула та інших міст донині. Розповідаємо, як зробити найпопулярніший бутерброд за турецьким та українським рецептами.

Як приготувати балик екмек зі скумбрії за турецьким рецептом

Інгредієнти:

2 шт. філе скумбрії;

1 французький багет;

пів пучка зеленого салату;

1 червона ріпчаста цибуля;

1 помідор;

пів лимона;

сіль, мелений перець за смаком;

соняшникова олія.

Спосіб приготування. Філе скумбрії розморозити, просушити, натерти сіллю та перцем. Потім обсмажити на олії на грилі чи сковорідці до золотистості з обох боків. Опісля нашатковуємо цибулю тонкими кільцями, салат тонкими смужками, все треба скласти в миску, поперчити й посолити, трохи прим’яти руками. Багет необхідно розділити на 2 частини, потім розрізати уподовж кожну половинку і обсмажити на сковорідці. У кожну частину багета викладіть овочі та рибне філе, подавати бутерброди слід зі скибочками лимона.

Як приготувати балик екмек з минтаєм за українським рецептом

Складники:

дві турецькі булочки чи багет;

філе минтая;

2-3 ст. ложки рослинної олії;

1 чайна ложка меду;

2 чайні ложки лимонного соку;

салатна суміш;

половинка синьої цибулини;

сіль, перець, інші спеції за смаком.

Як приготувати. Філе риби треба розморозити, обсушити, поперчити і посолити з обох боків. На розігріту сковорідку насипте олії і обсмажте рибу з обох боків. Цибулю необхідно порізати на тонкі півкільця і змішати із сумішшю салату. Викладіть суміш овочів у миску, збризніть соком лимона, додайте мед, сіль та перець, перемішайте. Розріжте булочки навпіл і покладіть салатну суміш, зверху викладіть філе риби і можна смакувати.

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