Ви можете спати неправильно / © Credits

Реклама

Поза під час сну може суттєво впливати на його якість. Вчені повідомили, яка позиція є найкращою з точки зору науки.

Про це йдеться у матеріалі Popular Science.

Щоб розібратися, чи краще спати на спині, боці чи в іншій позі, Popular Science звернувся до доктора Джона Сайто, представника Американської академії медицини сну. І, як виявилося, однозначної відповіді не існує.

Реклама

Найкраща поза для сну починається з дихання

«У кожного є своє уявлення про правильну позу для сну — на лівому боці, правому, на спині, на животі або навіть у незвичному положенні. Але все залежить від конкретної ситуації», — пояснює Сайто.

Наприклад, якщо людина лежить на спині та має правильно підібрану подушку, яка підтримує хребет і шию в нейтральному положенні, це сприяє вільному диханню та не блокує дихальні шляхи. У такому випадку поза вважається корисною.

Водночас для людей із апное сну ситуація інша. Це стан, коли під час сну дихання періодично зупиняється через розслаблення м’язів горла та часткове перекриття дихальних шляхів. У таких випадках сон на спині може погіршувати стан.

«Якщо язик під час сну на спині зміщується назад у горло — це вже проблема», — зазначає лікар.

Реклама

Окремо фахівці нагадують, що для немовлят рекомендована саме поза на спині, оскільки це знижує ризик синдрому раптової дитячої смерті (SIDS).

