Найкраща стрижка для жінок за 60: варіанти, що омолоджують і не потребують укладання

Які омолоджувальні стрижки для жінок за 60 / © Mixnews

Навіть у зрілому віці кожна жінка прагне мати доглянутий та стильний вигляд, не витрачати на це багато часу та зусиль. І така можливість є, головне, треба правильно підібрати стрижку, яка допоможе не лише освіжити образ, а й зробить риси обличчя більш м’якими та молодшими. Особливою популярністю серед жінок після 60 користуються різні варіації стрижки піксі, адже вони легкі у догляді, підходять для тонкого волосся і підкреслюють індивідуальність.

Чому піксі — це вдалий вибір після 60

Яка найкраща омолоджувальна стрижка для жінок за 60

Омолоджує обличчя. Короткі та середні пасма відкривають лінію шиї, роблять риси обличчя виразнішими.

Додає об’єму тонкому волоссю. Завдяки правильному зрізу навіть рідке волосся стає візуально густішим.

Не потребує складного догляду. Більшість варіантів укладаються за 5 хвилин, а деякі не вимагають укладки зовсім.

Підходить для різних стилів. Від класики до сучасного креативу — можна підібрати форму та колір під будь-який образ.

Приклади стрижок піксі, які пасують жінкам після 60

Піксі з подовженими пасмами. Легко підкреслює риси обличчя, робить волосся візуально густішим і додає динаміки загальному образу.

Піксі з легкою недбалістю. Сучасний варіант з легко розтріпаними пасмами, має стильний та невимушений вигляд.

Яка найкраща омолоджувальна стрижка для жінок за 60 / © Mixnews

Гладка елегантна піксі. Ідеальний вибір для жінок, які цінують акуратність та класичний стиль.

Яка найкраща омолоджувальна стрижка для жінок за 60 / © Mixnews

Легка об’ємна піксі. Створює м’який і романтичний образ, не позбавлений витонченості.

Яка найкраща омолоджувальна стрижка для жінок за 60 / © Mixnews

Як правильно підібрати стрижку: поради від перукарів