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Найкраще бюджетне підживлення для огірків: коштує копійки, а ефект, наче від дорогих засобів
Невдовзі розпочнеться городний сезон, і багато садівників та дачників вже готуються виділити місце під огірки. Але для того, щоб отримати дійсно хороший урожай, варто знати кілька важливих порад. Існують два прості натуральні інгредієнти, які значно сприяють кращому зростанню та розвитку огірків.
Виявляється, не потрібно витрачати кошти на придбання дорогих добрив і підживлень. Вам знадобляться два бюджетні продукти з вашої кухні.
Два простих і недорогих природних компоненти для підживлення огірків
Горох
Головний секрет полягає в тому, що горох містить велику кількість азоту, який стимулює інтенсивний ріст огірків. Найкраще використовувати колотий горох, оскільки він дешевий і швидше розкладається в ґрунті.
Щоб використати горох для підживлення, треба вирити невелику канавку поруч з рослиною, насипати туди близько однієї столової ложки гороху і присипати землею. Цей метод діє довго, тому повторне підживлення протягом сезону не потрібне.
Вівсянка
Вівсяні пластівці багаті на корисні мікроелементи, що покращують структуру ґрунту і сприяють кращому врожаю огірків.
Для приготування підживлення потрібно змішати склянку вівсяних пластівців з 10 літрами води і залишити настоюватися на три дні. Потім настій використовують для поливу огірків, витрачаючи близько 1 літра на кожен кущ.