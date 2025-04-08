Найкраще бюджетне підживлення для огірків: коштує копійки, а ефект, наче від дорогих засобів

Найкраще бюджетне підживлення на огірків / © unsplash.com

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Виявляється, не потрібно витрачати кошти на придбання дорогих добрив і підживлень. Вам знадобляться два бюджетні продукти з вашої кухні.

Два простих і недорогих природних компоненти для підживлення огірків

Горох

Головний секрет полягає в тому, що горох містить велику кількість азоту, який стимулює інтенсивний ріст огірків. Найкраще використовувати колотий горох, оскільки він дешевий і швидше розкладається в ґрунті.

Щоб використати горох для підживлення, треба вирити невелику канавку поруч з рослиною, насипати туди близько однієї столової ложки гороху і присипати землею. Цей метод діє довго, тому повторне підживлення протягом сезону не потрібне.

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Вівсянка

Вівсяні пластівці багаті на корисні мікроелементи, що покращують структуру ґрунту і сприяють кращому врожаю огірків.

Для приготування підживлення потрібно змішати склянку вівсяних пластівців з 10 літрами води і залишити настоюватися на три дні. Потім настій використовують для поливу огірків, витрачаючи близько 1 літра на кожен кущ.