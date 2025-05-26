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Найкраще підживлення для полуниці під час цвітіння: зберете дуже великий урожай
Початківці у вирощуванні полуниці часто стикаються з типовими помилками. Щоб навесні забезпечити потужний старт для майбутнього щедрого врожаю, важливо своєчасно організувати рясне поливання і внести поживні речовини.
Саме в період бутонізації та цвітіння полуниця активно вбирає з ґрунту величезну кількість поживних речовин. Щоб рослини плодоносили довше, а ягоди виростали великими й солодкими, потрібно регулярно збагачувати землю необхідними елементами.
Насамперед полуниця потребує калію — він відповідає за розмір і солодкість ягід. Важливу роль також відіграють мікроелементи: бор, магній і кальцій, які сприяють якісному цвітінню та підвищують стійкість рослин до несприятливих умов.
Для підживлення у цей ключовий період найкраще використовувати спеціальну поживну суміш. На 10 літрів води знадобиться 1 столова ложка сульфату калію та 1 чайна ложка борного порошку, який треба попередньо розчинити в гарячій воді, після чого додати у відро. Третім компонентом є просіяна зола — 4 столові ложки.
Перед внесенням суміш треба ретельно перемішати та одразу використовувати, виливаючи під кожен кущик по 1 літру розчину.