Найкраще підживлення для полуниці під час цвітіння: зберете дуже великий урожай

Чим найкраще підживлювати полуницю під час цвітіння / © unsplash.com

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Саме в період бутонізації та цвітіння полуниця активно вбирає з ґрунту величезну кількість поживних речовин. Щоб рослини плодоносили довше, а ягоди виростали великими й солодкими, потрібно регулярно збагачувати землю необхідними елементами.

Насамперед полуниця потребує калію — він відповідає за розмір і солодкість ягід. Важливу роль також відіграють мікроелементи: бор, магній і кальцій, які сприяють якісному цвітінню та підвищують стійкість рослин до несприятливих умов.

Для підживлення у цей ключовий період найкраще використовувати спеціальну поживну суміш. На 10 літрів води знадобиться 1 столова ложка сульфату калію та 1 чайна ложка борного порошку, який треба попередньо розчинити в гарячій воді, після чого додати у відро. Третім компонентом є просіяна зола — 4 столові ложки.

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Перед внесенням суміш треба ретельно перемішати та одразу використовувати, виливаючи під кожен кущик по 1 літру розчину.