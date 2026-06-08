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Найкращі дні для збирання грибів у червні 2026 року: сприятливий календар тихого полювання в Україні
Червень традиційно відкриває сезон літнього збору грибів в Україні. Саме в цей період, після теплих дощів і стабільного потепління, у лісах починають активно з’являтися перші маслюки, лисички, підберезники та навіть білі гриби.
Досвідчені грибники знають: успіх походу залежить не лише від погоди, а й від правильно обраного часу. У червні 2026 року особливу увагу варто звернути на фази Місяця, адже саме вони часто визначають активність грибниці.
Чому червень важливий для грибників
Перший літній місяць у народі називають періодом «колосовиків». Це пов’язано з тим, що поява перших грибів збігається з колосінням зернових культур.
У цей час у лісах найчастіше можна знайти:
білі гриби (боровики);
лисички;
маслюки;
підберезники та підосиновики.
Найбільше грибів з’являється у змішаних та хвойних лісах, особливо після дощів і вологих ночей.
Місячні фази та вплив на грибний сезон
Грибники традиційно орієнтуються на місячний цикл, адже він впливає на вологість ґрунту та швидкість росту грибів:
Спадний Місяць — гриби ростуть повільніше, але стають щільнішими й менш червивими.
Молодик — період мінімальної активності в лісі, коли ріст грибів майже зупиняється.
Зростальний Місяць — найактивніший період формування нових грибів.
Повня — висока вологість і масова поява грибів, але вони швидко перестигають.
Календар грибника на червень 2026 року
1–6 червня
Сприятливий старт місяця. Гриби з’являються стабільно, мають щільну структуру і добре підходять для заготівлі. Це гарний час для збору лисичок та перших білих грибів.
7–13 червня
Період відносної стабільності. Урожайність дещо знижується, але гриби ще можна знайти у вологих та затінених ділянках лісу — біля моху, струмків і коренів дерев.
14–16 червня (молодик 15 числа)
Найменш продуктивні дні місяця. Ріст грибів майже припиняється, тому цей час краще використати для переробки попереднього збору або відпочинку.
17–23 червня
Початок активного росту. Після теплих дощів у лісах швидко з’являються підберезники та підосиновики. Це період, коли грибниця відновлює свою силу.
24–28 червня
Пік грибного сезону. За сприятливої погоди можливі масові «виходи» білих грибів та інших цінних видів. Ліс у цей час особливо щедрий.
29–30 червня (повня)
Висока концентрація грибів у лісі. Водночас вони більш водянисті й швидко псуються, тому збирати їх потрібно зранку і швидко обробляти.
Корисні поради для грибників
Щоб «тихе полювання» було вдалим, варто врахувати кілька простих правил:
вирушайте в ліс після дощів і теплої ночі;
обирайте ранкові години збору;
не збирайте гриби біля доріг або промислових зон;
використовуйте кошик, а не пакет, щоб гриби не псувалися;
зрізайте гриб акуратно, щоб не пошкодити грибницю.
FAQ
Чи справді фази Місяця впливають на гриби?
Так, багато грибників помічають залежність між місячними фазами та активністю грибниці. Однак вирішальним фактором все ж залишається погода: волога і тепло.
Коли найкраще йти по білі гриби у червні?
Найбільш сприятливий період — друга половина місяця, особливо з 17 по 28 червня, якщо є теплі дощі.
Чи безпечно збирати гриби в будь-який день?
Так, але важливо враховувати погодні умови та стан лісу. У період молодика грибів зазвичай менше, але вони не зникають повністю.