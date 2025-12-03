Найкращі кімнатні рослини, що цвітуть взимку (фото)

Кімнатні рослини, що цвітуть взимку

Яскраві квіти в оселі взимку не лише тішать око, а й можуть істотно покращити мікроклімат приміщення. Вони додають фарб до зимового інтер’єру завдяки своїм кольорам і листю, створюють затишок, очищають повітря, збагачують його киснем, підтримують оптимальну вологість.

Особливо ефектно у зимовий період виглядають тропічні рослини, які, на відміну від більшості «зелених мешканців» оселі, не впадають у стан спокою, а навпаки — починають активно рости й квітнути. Причина цього криється у природних циклах, для багатьох видів, таких як пуансетія чи шлюмбергера, скорочення світлового дня стає сигналом для закладання квіткових бруньок. Осінь і зима в Україні створюють ідеальні умови для їхнього цвітіння. Водночас цим рослинам не потрібна спека — навпаки, вони комфортніше почуваються у прохолодному мікрокліматі, що часто стає викликом для квітникарів. Тому ентузіасти облаштовують зимові міні-сади на балконах чи лоджіях, де можна створити для них ідеальні умови.

Експерти розповіли на які кімнатні рослини слід звернути увагу для створення зимового затишку.

Кімнатні рослини, які цвітуть в зимовий час

Азалія

Азалія, кімнатний «родич» садових рододендронів, славиться розкішним цвітінням у холодний сезон і символізує довголіття та процвітання. Для її цвітіння важливо забезпечити прохолодний період спокою при 6-10 градусів Цельсія у жовтні, розсіяне світло та підвищену вологість.

Коли з’являються квіткові бруньки, температуру піднімають до 15–18 градусів. Важливо уникати протягів та прямих сонячних променів, а для поливу використовувати м’яку або підкислену воду кімнатної температури.

Обприскувати слід обережно, уникаючи потрапляння вологи на квіти, інакше вони можуть загнивати. Якщо бутони засихають і опадають, це ознака надто сухого чи теплого повітря.

Продовжити цвітіння азалії допоможе підтримка прохолоди біля коренів — можна поставити горщик у більш прохолодне кашпо або додавати кубики льоду у піддон, уникаючи контакту з коренями.

При 12 градусах азалія може цвісти до двох місяців, а при вищій температурі — лише кілька тижнів.

Азалія

Антуріум Андре

Антуріум Андре є ще однією популярною тропічною рослиною з глянцевими серцеподібними листками та яскравими приквітками, період цвітіння у нього триває з листопада до липня.

Для пишного цвітіння важливі розсіяне світло, висока вологість і тепло.

Протяги та різкі перепади температури можуть послабити рослину, а обприскувати її потрібно обережно, уникаючи зволоження суцвіть, щоб не з’явилися плями та не зів’яли бутони завчасно.

Антуріум Андре

Каланхое Блоссфельда

Каланхое Блоссфельда — це компактний кущик із м’ясистим листям, що зацвітає з грудня до травня, а його квітки бувають різноманітних кольорів: від рожевого до двоколірного.

Для нього потрібен легкий, пухкий ґрунт і помірний полив лише після підсихання верхнього шару землі. Восени рослині забезпечують період спокою при 15 градусах, скорочують полив та світловий день до 8-9 годин, можна накривати кущ тканиною.

Після тритижневого періоду спокою температуру підвищують та продовжують світловий день за допомогою фітоламп, а також підживлюють добривами з калієм і фосфором.

Каланхое Блоссфельда

Пуансетія

Пуансетія, або «різдвяна зірка», є символом новорічних свят із яскравими приквітками, що нагадують зірку.

Для тривалого цвітіння їй потрібна температура 17–20 градусів, інтенсивне освітлення протягом 8-9 годин на день та регулярний полив теплою водою два–три рази на тиждень.

З листопада по березень кожні два тижні вносять комплексні добрива. Важливо захищати пуансетію від протягів та різких перепадів температури, які можуть призвести до опадання листя.

Пуансетія

Цикламен

Цикламен — це бульбова рослина з ефектними квітами, які можуть мати різну форму й забарвлення.

У кімнатних умовах він цвіте з жовтня до березня. Найкраще почувається у прохолоді при 12–18 градусах і при розсіяному світлі.

Поливати його потрібно обережно, уникаючи потрапляння води на бульбу та листя, а також підтримувати підвищену вологість повітря. Після цвітіння полив скорочують, щоб рослина могла перейти у стан спокою на 8-10 тижнів.

Цикламен

Шлюмбергера

Шлюмбергера (відома як зигокактус, декабрист або різдвяник) — це невибаглива рослина, яка зазвичай цвіте у грудні, а її квіти можуть мати різні відтінки — від рожевого до білого чи бузкового.

Для рясного цвітіння шлюмбергері потрібна прохолода й помірний полив у період спокою, а під час формування бутонів — більше світла і тепла. У період цвітіння важливо не змінювати умови та захищати рослину від протягів, щоб вона не скинула бутони.

Шлюмбергера

Обравши ці кімнатні рослини для облаштування зимового міні-саду, ви зможете щодня насолоджуватися їхнім яскравим і тривалим цвітінням, що наповнить ваш дім відчуттям затишку та життя. Ці квіти не лише додадуть барв до зимового інтер’єру, але й допоможуть підтримати оптимальну вологість і чистоту повітря. Таким чином, ви не тільки піднімете собі настрій навіть у найпохмуріші й найкоротші дні, але й створите здоровіший мікроклімат у приміщенні.