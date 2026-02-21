Найкращі квіткові парфуми на весну: добірка топових ароматів

Парфуми / © Associated Press

Квіткові парфуми надзвичайно шикарні та вишукані. Деякі аромати легкі, повітряні та ідеально підходять для теплої погоди. Інші мають тонку солодкість, яка поєднує квіткові нотки з цитрусовими та навіть спеціями.

ТСН.ua підготував для вас добірку квіткових парфумів, які ідеально підійдуть на цю весну, від експертів Мarie Сlaire.

Gucci Flora Gorgeous Orchid Eau De Parfum

Цей аромат вершковий і ніжний. Він задовольняє будь-яке бажання солодкого, яке ви відчуваєте в цей сезон. Морський озоновий акорд надає тропічного відчуття, а глибока ванільна база додає глибини та тепла.

Ноти: ваніль, ванільна орхідея; морський озоновий акорд

Dior Dioriviera

Зелений, екзотичний та не дуже прямолінійний квітковий аромат. Його фруктовий та землистий аромат перенесе вас до джунглів з пишною зеленню.

Ноти: інжир, троянда, гвоздика, лаванда, пасифлора, бергамот, жасмин, ветивер.

Chloé Chloé Eau De Parfum Naturelle

Пряний квітковий аромат, де зіркою є рожевий перець. Іноді ви відчуватимете легкий запах спецій, а іноді - квітів. Нотка спецій додає глибини цьому солодкому квітковому смаку

Ноти: жасмин, рожевий перець, чорна смородина, лимон, кедр, мімоза.

Carolina Herrera Good Girl Blush

Аромат - мрія для любителів квіткової ванілі. Теплі та приємні на дотик - ці парфуми ніби запрошують людей наблизитися, ідеальний аромат для сексуального вечірнього відпочинку.

Ноти: бергамот, мандарин, ваніль, півонія, трояндова вода, боби тонка, ваніль.

YSL Libre Berry Crush

Це веселий та енергійний аромат, який водночас відчувається дуже вишуканим. У ньому поєднані фруктово-квіткові та яскраві ягідні ноти.

Ноти: малина, кокос, квітковий фужерний аромат, лаванда, ваніль.

Нагадаємо, раніше ми ділилися добіркою парфумів з нотками кави. Вони належать до гурманських. Кава чудово поєднується з ваніллю, бобами тонка, амброю, тютюном і різними спеціями. Кавові парфуми пропонують глибину, теплоту й солодкість, не будучи водночас нудними.