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Найкращі літні стрижки для тонкого й рідкого волосся: добре тримають форму й об’єм навіть у спеку
Для тонкого волосся влітку найкраще підходять стрижки, які створюють природний об’єм і не обтяжують пасма. Головне, вибирати форму, яка підкреслюватиме красу вашого обличчя та не потребує складного щоденного догляду.
Літо часто стає справжнім випробуванням для власниць тонкого волосся. Висока вологість, спека та активне сонце можуть швидко позбавити зачіску об’єму, через що волосся стає пласким і неслухняним. Саме тому стилісти рекомендують обирати стрижки та форми, які візуально додають густоти та не потребують складного щоденного укладання. Правильно підібрана зачіска здатна зробити волосся більш об’ємним навіть без великої кількості стайлінгових засобів.
Текстурний боб — універсальний літній варіант
Однією з найкращих зачісок для тонкого волосся стилісти вважають текстурний боб. Завдяки багатошаровій структурі волосся виглядає значно густішим, а сама стрижка добре тримає форму навіть у спекотні дні.
Особливо ефектно виглядає боб довжиною до підборіддя або трохи нижче. Легкі шари створюють природний об’єм біля коренів, а волосся залишається рухливим і легким. Така зачіска пасує більшості типів обличчя та не потребує тривалого укладання.
Подовжене каре додає густоти та елегантності
Ще одним вдалим рішенням для літа є подовжене каре з м’якими зрізами. Воно створює враження більш густого волосся та допомагає зберігати охайний вигляд навіть за високої вологості.
Стилісти радять уникати надто тонкого філірування кінчиків, адже воно може візуально зменшити густоту. Натомість рівний або злегка текстурований зріз робить волосся більш об’ємним і доглянутим.
Піксі з об’ємом на маківці освіжає образ
Для тих, хто не боїться коротких стрижок, чудовим вибором стане сучасна піксі. Вона відкриває шию, додає образу легкості та особливо добре підходить для літньої спеки.
Головний секрет цієї стрижки полягає в об’ємі на верхній частині голови. Завдяки цьому волосся виглядає густішим, а обличчя візуально молодшає. Крім того, коротка довжина значно спрощує догляд і дозволяє швидко привести зачіску до ладу.
Легкі хвилі допомагають створити природний об’єм
Якщо ви не плануєте змінювати довжину волосся, стилісти рекомендують робити ставку на легкі хвилясті укладки. М’які хвилі додають текстури, завдяки чому тонке волосся здається більш пишним і живим.
Особливо добре такий ефект працює на волоссі середньої довжини. Для створення хвиль можна використовувати плойку великого діаметра або заплітати волосся на ніч у вільні коси. У результаті зачіска виглядатиме природно та збереже об’єм протягом дня.