Найкращі омолоджувальні стрижки для жінок за 60: як мати стильний вигляд у зрілому віці

Які стрижки на коротке волосся для жінок за 60 / © www.freepik.com/free-photo

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Модні експерти рекомендують вибирати жінкам за 60 стрижки на коротке волосся. Адже такі зачіски підкреслюють риси обличчя, відкривають шию, додають легкості образу й водночас зручні у повсякденному догляді. А головне — правильно вибрана стрижка допомагає візуально омолодитися, акцентувати свою індивідуальність і відчути себе чарівною у будь-якому віці.

Піксі з подовженими бакенбардами

Які стрижки на коротке волосся для жінок за 60 / © Mixnews

Цей варіант піксі має стриманий, але водночас ефектний вигляд завдяки прямому проділу та довгим бакенбардам. Цей варіант хітової зачіски має купу переваг. По-перше, подовжені бакенбарди візуально витягують овал обличчя, а рвані шари додають об’єму й динаміки. По-друге, така зачіска ідеально підходитиме для тонкого волосся, адже надаватиме йому пишності та візуальної густоти. До того ж, вона робить риси обличчя чіткими, тому має омолоджувальний ефект. Така піксі не потребує укладання і частого оновлення, тому від неї самі переваги.

Моб із м’якими хвилями

Які стрижки на коротке волосся для жінок за 60 / © Mixnews

Така стрижка — це ефектна комбінація між бобом і модною довжиною. М’які локони створюють легку текстуру та мають природний вигляд, що додає образу елегантної чарівності. Моб пом’якшує риси обличчя і видовжує овал, тому є влучним вибором для власниць овального, круглого та серцеподібного типу лиця. Стрижка надає локонам об’єму навіть без засобів укладання. А хвиляста текстура пасом буде ідеальною для літнього сезону.

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Округла біксі з подовженим чубчиком

Які стрижки на коротке волосся для жінок за 60

Ця зачіска є ультрамодним гібридом між бобом і піксі з м’якими шарами й довгим чубчиком, що спадає на очі. Стрижка має безліч переваг. Вона створює візуальний ефект здорового та сяючого волосся. Що дуже важливо для жінок зрілого віку. Зачіску можна легко адаптувати під різні форми обличчя. Вона має омолоджувальний ефект за рахунок об’єму в області скронь і верхівки. А довгий чубчик маскує вікові зміни у зоні лоба та очей.