Найкращі парфуми для чоловіків зиму: добірка топових ароматів

Зимові парфуми насиченіші та важчі, а тому їх слід наносити дозовано.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Чоловічі парфуми.

Чоловічі парфуми. / © Pixabay

Зима вимагає глибоких, теплих та інтенсивних ароматів, які можуть пробитися крізь холод і створити привабливе враження. На відміну від літніх ароматів - зимові схиляються до пряних, деревних, амбрових та солодких композицій, що випромінюють впевненість, вишуканість та тепло.

ТСН.ua підготував для вас добірку парфумів, що доповнять будь-який зимовий образ, від експертів порталу Chez Pierre.

Dolce & Gabbana The One

The One — теплий, пряний та елегантний аромат поєднує в собі тютюн, амбру та кардамон. Це поєднання створює вишуканий зимовий парфум для чоловіків, який ідеальний для романтичних вечорів та святкових посиденьок.

Основні ноти: тютюн, амбра, кедр, гррейпфрут, коріандр, базилік, кардамон, імбир.

Tom Ford Oud Wood

Oud Wood — вишуканий унісекс-аромат, що поєднує в собі вершкову ваніль та теплі спеції. Це робить його гарним зимовим ароматом як для вечора з коханою, так і для офіційного заходу.

Основні ноти: боби тонка, амбра, ваніль, кардамон, китайський перець, уд, сандалове дерево, ветивер.

Kilian Black Phantom

Black Phantom — це насичений, гурманський парфум, що поєднує темний шоколад, ром та каву. Ці ноти роблять його найкращим аромат для чоловіків, які люблять сміливі аромати.

Основні ноти: темний шоколад, кава, ром, карамель, мигдаль, сандалове дерево, ветивер.

Paco Rabanne 1 Million

1 Million — елегантний, солодкий, пряний, зимовий парфум для довгих зимових ночей та вечірок. Аромат дуже сміливий та ідеальний для тих, хто хоче виділитися.

Основні ноти: кориця, троянда, пряні ноти, шкіра, амбра, грейпфрут, м’ята, червоний мандарин.

Santal 33, Le Labo

Santal 33 — це деревний, шкіряний та кремовий сандаловий аромат з нотками димних спецій. Саме це робить його сучасною зимовою класикою.

Основні ноти: кардамон, ірис, фіалка, сандал, шкіра, амбра, кедр.

Нагадаємо, ми ділилися добіркою жіночих парфумів, що ідеально підійдуть на зиму. Зимові аромати створені для того, щоб залишати яскравий шлейф, який не губиться на холодному повітрі.

