- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 319
- Час на прочитання
- 2 хв
Найкращі парфуми для чоловіків зиму: добірка топових ароматів
Зимові парфуми насиченіші та важчі, а тому їх слід наносити дозовано.
Зима вимагає глибоких, теплих та інтенсивних ароматів, які можуть пробитися крізь холод і створити привабливе враження. На відміну від літніх ароматів - зимові схиляються до пряних, деревних, амбрових та солодких композицій, що випромінюють впевненість, вишуканість та тепло.
ТСН.ua підготував для вас добірку парфумів, що доповнять будь-який зимовий образ, від експертів порталу Chez Pierre.
Dolce & Gabbana The One
The One — теплий, пряний та елегантний аромат поєднує в собі тютюн, амбру та кардамон. Це поєднання створює вишуканий зимовий парфум для чоловіків, який ідеальний для романтичних вечорів та святкових посиденьок.
Основні ноти: тютюн, амбра, кедр, гррейпфрут, коріандр, базилік, кардамон, імбир.
Tom Ford Oud Wood
Oud Wood — вишуканий унісекс-аромат, що поєднує в собі вершкову ваніль та теплі спеції. Це робить його гарним зимовим ароматом як для вечора з коханою, так і для офіційного заходу.
Основні ноти: боби тонка, амбра, ваніль, кардамон, китайський перець, уд, сандалове дерево, ветивер.
Kilian Black Phantom
Black Phantom — це насичений, гурманський парфум, що поєднує темний шоколад, ром та каву. Ці ноти роблять його найкращим аромат для чоловіків, які люблять сміливі аромати.
Основні ноти: темний шоколад, кава, ром, карамель, мигдаль, сандалове дерево, ветивер.
Paco Rabanne 1 Million
1 Million — елегантний, солодкий, пряний, зимовий парфум для довгих зимових ночей та вечірок. Аромат дуже сміливий та ідеальний для тих, хто хоче виділитися.
Основні ноти: кориця, троянда, пряні ноти, шкіра, амбра, грейпфрут, м’ята, червоний мандарин.
Santal 33, Le Labo
Santal 33 — це деревний, шкіряний та кремовий сандаловий аромат з нотками димних спецій. Саме це робить його сучасною зимовою класикою.
Основні ноти: кардамон, ірис, фіалка, сандал, шкіра, амбра, кедр.
Нагадаємо, ми ділилися добіркою жіночих парфумів, що ідеально підійдуть на зиму. Зимові аромати створені для того, щоб залишати яскравий шлейф, який не губиться на холодному повітрі.