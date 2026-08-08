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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
510
Час на прочитання
2 хв

Найкращі привітання з Днем військ зв’язку ЗСУ: слова, які зворушать кожного захисника

Щороку українці висловлюють вдячність військовослужбовцям, які відповідають за безперебійну роботу систем зв’язку в армії.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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З днем військ зв’язку Збройниx сил України

З днем військ зв’язку Збройниx сил України / © Pixabay

Саме від їхньої професійності залежить швидкість передачі наказів, координація підрозділів та ефективність виконання бойових завдань.

День військ зв’язку ЗСУ — чудова нагода подякувати всім зв’язківцям за їхню щоденну службу, мужність і відданість Україні. Якщо серед ваших рідних, друзів чи знайомих є військовий зв’язківець, не забудьте привітати його теплими словами.

Красиві привітання з Днем військ зв’язку ЗСУ у прозі

Вітаю з Днем військ зв’язку ЗСУ! Бажаю, щоб кожне ваше рішення було влучним, кожен сигнал — надійним, а кожен день наближав нашу спільну Перемогу. Міцного здоров’я, незламної сили духу, підтримки близьких і мирного неба над Україною!

***

Щиро вітаю з професійним святом! Нехай служба буде безпечною, зв’язок — безперебійним, а доля щедро винагороджує за вашу відданість Україні. Бажаю витримки, удачі, добробуту та щасливого повернення додому.

***

Зі святом! Дякую за вашу відповідальність, професіоналізм і щоденну працю. Нехай поруч завжди будуть вірні друзі, міцне здоров’я не підводить, а всі найзаповітніші мрії обов’язково здійсняться.

Привітання у віршах

Хай зв’язок ніколи не зникає,

Служба буде легкою щодня.

Україна щиро вас вітає,

Береже Господь нехай життя.

Сили, мужності, терпіння,

Миру, радості й тепла.

Щоб здійснилися всі мрії,

Перемога вже прийшла!

***

Вітаємо зі святом нині вас,

Хай щастить у кожен день і час.

Хай міцніє дух і віра у серцях,

А любов живе у всіх домах.

Нехай береже Господь завжди,

Відведе тривоги і біди.

І додому кожен повернеться живим,

З мирним небом, щастям золотим.

Листівки з Днем військ зв’язку Збройниx сил України

Листівки з Днем військ зв’язку Збройниx сил України / © ТСН

Листівки з Днем військ зв’язку Збройниx сил України / © ТСН

Листівки з Днем військ зв’язку Збройниx сил України / © ТСН

Листівки з Днем військ зв’язку Збройниx сил України / © ТСН

Листівки з Днем військ зв’язку Збройниx сил України / © ТСН

Листівки з Днем військ зв’язку Збройниx сил України / © ТСН

Листівки з Днем військ зв’язку Збройниx сил України / © ТСН

Листівки з Днем військ зв’язку Збройниx сил України / © ТСН

Листівки з Днем військ зв’язку Збройниx сил України / © ТСН

Листівки з Днем військ зв’язку Збройниx сил України / © ТСН

Короткі привітання своїми словами

  • З Днем військ зв’язку ЗСУ! Дякуємо за службу, мужність і незламність. Міцного здоров’я та Перемоги!

  • Бажаю надійного зв’язку, мирного неба, міцних сил і щасливого повернення додому!

  • Нехай кожен день дарує добрі новини, підтримку близьких і впевненість у майбутньому. Зі святом!

  • Дякуємо за вашу працю та захист України. Нехай доля береже вас на кожному кроці!

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