Найкращі привітання з Днем військ зв’язку ЗСУ: слова, які зворушать кожного захисника

З днем військ зв’язку Збройниx сил України / © Pixabay

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Саме від їхньої професійності залежить швидкість передачі наказів, координація підрозділів та ефективність виконання бойових завдань.

День військ зв’язку ЗСУ — чудова нагода подякувати всім зв’язківцям за їхню щоденну службу, мужність і відданість Україні. Якщо серед ваших рідних, друзів чи знайомих є військовий зв’язківець, не забудьте привітати його теплими словами.

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Красиві привітання з Днем військ зв’язку ЗСУ у прозі

Вітаю з Днем військ зв’язку ЗСУ! Бажаю, щоб кожне ваше рішення було влучним, кожен сигнал — надійним, а кожен день наближав нашу спільну Перемогу. Міцного здоров’я, незламної сили духу, підтримки близьких і мирного неба над Україною!

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Щиро вітаю з професійним святом! Нехай служба буде безпечною, зв’язок — безперебійним, а доля щедро винагороджує за вашу відданість Україні. Бажаю витримки, удачі, добробуту та щасливого повернення додому.

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Зі святом! Дякую за вашу відповідальність, професіоналізм і щоденну працю. Нехай поруч завжди будуть вірні друзі, міцне здоров’я не підводить, а всі найзаповітніші мрії обов’язково здійсняться.

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Привітання у віршах

Хай зв’язок ніколи не зникає,

Служба буде легкою щодня.

Україна щиро вас вітає,

Береже Господь нехай життя.

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Сили, мужності, терпіння,

Миру, радості й тепла.

Щоб здійснилися всі мрії,

Перемога вже прийшла!

***

Вітаємо зі святом нині вас,

Хай щастить у кожен день і час.

Хай міцніє дух і віра у серцях,

А любов живе у всіх домах.

Нехай береже Господь завжди,

Відведе тривоги і біди.

І додому кожен повернеться живим,

З мирним небом, щастям золотим.

Листівки з Днем військ зв’язку Збройниx сил України

Листівки з Днем військ зв’язку Збройниx сил України / © ТСН

Листівки з Днем військ зв’язку Збройниx сил України / © ТСН

Листівки з Днем військ зв’язку Збройниx сил України / © ТСН

Листівки з Днем військ зв’язку Збройниx сил України / © ТСН

Листівки з Днем військ зв’язку Збройниx сил України / © ТСН

Короткі привітання своїми словами

З Днем військ зв’язку ЗСУ! Дякуємо за службу, мужність і незламність. Міцного здоров’я та Перемоги!

Бажаю надійного зв’язку, мирного неба, міцних сил і щасливого повернення додому!

Нехай кожен день дарує добрі новини, підтримку близьких і впевненість у майбутньому. Зі святом!

Дякуємо за вашу працю та захист України. Нехай доля береже вас на кожному кроці!

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