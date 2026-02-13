ТСН у соціальних мережах

Найкращі привітання з Днем жіночої дружби: в прозі, віршах і листівках

Щороку 13 лютого в Україні святкують Міжнародний день жіночої дружби — ідеальний момент, щоб висловити теплі слова на честь найрідніших подруг.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Міжнародний день жіночої дружби 2026 року

Міжнародний день жіночої дружби 2026 року / © pexels.com

Ми підготували для вас ідеї щирих привітань у ніжних віршах, душевній прозі та яскравих листівках, які подарують радість і усмішку кожній дівчині.

Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби

Дорога подруго! Вітаю тебе з Міжнародним днем жіночої дружби! Нехай наша дружба завжди буде міцною, щирою і дарує світлі посмішки навіть у найпохмуріші дні.

Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби / © ТСН

Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби / © ТСН

Дружба жіноча — це світла нитка,
Що серця наших разом сплітає.
Хай буде в житті радості трішки,
І кожен день тепло нам дарує.

Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби / © ТСН

Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби / © ТСН

Зі святом, моя незамінна подруго! Дякую за твою підтримку, тепло та розуміння. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для радості, гармонії та щирих моментів дружби.

Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби / © ТСН

Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби / © ТСН

З днем дружби жіночої тебе вітаю,
Нехай серце радістю співає.
Хай щирість і підтримка поруч завжди,
Дарує світло у кожні дні твоя.

Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби / © ТСН

Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби / © ТСН

Вітаю з днем жіночої дружби! Бажаю, щоб наша дружба росла, як міцне дерево, що витримує всі бурі й приносить лише щастя та тепло.

Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби / © ТСН

Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби / © ТСН

Подруго, ти — мов сонячний промінь,
Що проганяє сум і морок.
Хай дружба наша сяє, як обручок,
І додає серцю щастя та спокій.

Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби / © ТСН

Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби / © ТСН

Дорога моя, вітаю! Нехай цей день нагадує про те, як цінна дружба між жінками, і нехай у твоєму житті завжди будуть люди, з якими легко сміятися, плакати і мріяти разом.

Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби / © ТСН

Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби / © ТСН

Хай буде дружба, як ріка, нестримна,
Що минає всі перешкоди.
Хай кожна мить буде світла і близька,
І теплом душу огортає щоденно.

Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби / © ТСН

Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби / © ТСН

Зі святом жіночої дружби! Бажаю, щоб наша підтримка одна одній ніколи не згасала, а кожен день приносив нові спільні радості, теплі розмови та незабутні моменти.

Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби / © ТСН

Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби / © ТСН

Жіноча дружба — це квітка в саду,
Що розквітає у серці глибоко.
Хай щастя і сміх ллються як воду,
І завжди буде поруч світло і спокій.

