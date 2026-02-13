Найкращі привітання з Днем жіночої дружби: в прозі, віршах і листівках

Міжнародний день жіночої дружби 2026 року / © pexels.com

Ми підготували для вас ідеї щирих привітань у ніжних віршах, душевній прозі та яскравих листівках, які подарують радість і усмішку кожній дівчині.

Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби

Дорога подруго! Вітаю тебе з Міжнародним днем жіночої дружби! Нехай наша дружба завжди буде міцною, щирою і дарує світлі посмішки навіть у найпохмуріші дні.

Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби / © ТСН

Дружба жіноча — це світла нитка,

Що серця наших разом сплітає.

Хай буде в житті радості трішки,

І кожен день тепло нам дарує.

Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби / © ТСН

Зі святом, моя незамінна подруго! Дякую за твою підтримку, тепло та розуміння. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для радості, гармонії та щирих моментів дружби.

Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби / © ТСН

З днем дружби жіночої тебе вітаю,

Нехай серце радістю співає.

Хай щирість і підтримка поруч завжди,

Дарує світло у кожні дні твоя.

Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби / © ТСН

Вітаю з днем жіночої дружби! Бажаю, щоб наша дружба росла, як міцне дерево, що витримує всі бурі й приносить лише щастя та тепло.

Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби / © ТСН

Подруго, ти — мов сонячний промінь,

Що проганяє сум і морок.

Хай дружба наша сяє, як обручок,

І додає серцю щастя та спокій.

Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби / © ТСН

Дорога моя, вітаю! Нехай цей день нагадує про те, як цінна дружба між жінками, і нехай у твоєму житті завжди будуть люди, з якими легко сміятися, плакати і мріяти разом.

Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби / © ТСН

Хай буде дружба, як ріка, нестримна,

Що минає всі перешкоди.

Хай кожна мить буде світла і близька,

І теплом душу огортає щоденно.

Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби / © ТСН

Зі святом жіночої дружби! Бажаю, щоб наша підтримка одна одній ніколи не згасала, а кожен день приносив нові спільні радості, теплі розмови та незабутні моменти.

Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби / © ТСН

Жіноча дружба — це квітка в саду,

Що розквітає у серці глибоко.

Хай щастя і сміх ллються як воду,

І завжди буде поруч світло і спокій.