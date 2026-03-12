Найкращі ранні сорти картоплі, які дозрівають у червні: що варто посадити цієї весни

Вирощування ранньої картоплі — це особливе мистецтво, яке дозволяє отримати свіжий урожай у той час, коли запаси минулого року вже втрачають свою якість. Головна перевага таких сортів полягає в їхній здатності до надзвичайно швидкого накопичення маси бульб у короткий світловий день. Це дозволяє рослинам «втекти» від піку літньої спеки та масового поширення фітофторозу. Завдяки тонкій шкірці та високому вмісту вологи молода картопля ранніх груп стиглості має унікальну текстуру та ніжний смак, який так цінують споживачі на початку літа.

Серед ранніх сортів картоплі фахівці виділяють такі.

Не менш цікавим є сорт Коломбо , який став справжнім фаворитом завдяки своєму бездоганному зовнішньому вигляду. Перші кущі можна підкопувати вже на сороковий день розвитку рослини. Бульби вирізняються правильною округлою формою та дуже тонкою золотистою шкіркою, яку можна легко очистити навіть пальцем. Цей сорт цінують за м’який вершковий смак і здатність зберігати цілісність під час приготування, що робить його незамінним для літніх салатів.

Серед лідерів за швидкістю дозрівання особливе місце посідає голландський сорт Рів’єра . Ця картопля здатна сформувати товарний урожай всього за 35-40 днів після появи сходів. Завдяки такому стрімкому темпу росту вона встигає віддати врожай до того, як більшість садових хвороб почне активно атакувати плантацію. Її бульби мають приємну кремову м’якоть, яка найкраще розкриває свої смакові якості під час запікання.

Для регіонів зі складними погодними умовами чудово підходить сорт Імпала. Це універсальна картопля, яка демонструє стабільний результат навіть у посушливі періоди, забезпечуючи по 10-12 великих бульб з кожного куща. На півдні України її часто використовують для отримання двох урожаїв за один сезон, оскільки вона швидко відновлюється і добре зберігає щільність м’якоті протягом тривалого часу.

Любителям великих плодів варто звернути увагу на німецьку селекцію під назвою Беллароза. Хоча вона потребує трохи більше часу для розвитку, результат вражає розмірами, адже окремі картоплини можуть важити пів кілограма і більше. Її м’якоть має помірно розсипчасту структуру, яка після варіння стає ніжною та злегка борошнистою. Це робить Белларозу найкращим вибором для приготування пишного золотистого пюре або запікання великими шматками.