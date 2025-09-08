Найкращі сорти буряку для борщу: зберігають рубіновий колір після варіння й дуже солодкі

Який буряк найкращий для борщу / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Справжній український борщ неможливо уявити без буряку. Саме він надає страві насиченого кольору та характерної солодкуватої нотки. Та не кожен сорт овочу витримує тривале варіння: деякі бліднуть, втрачаючи свою привабливу рубінову барву, а інші залишають після себе смак гіркоти. Тому господиням варто знати, які сорти червоного буряку вважаються найкращими для борщу.

Які сорти червоного буряку найкращі для борщу

«Бордо 237». Цей сорт вважається одним із найпопулярніших серед українських городників. Його круглі темно-бордові коренеплоди зберігають насичений колір навіть після тривалого варіння. М’якоть ніжна, соковита, без жорстких прожилок, а смак — солодкий і насичений. Завдяки цим властивостям борщ із «Бордо 237» виходить густим, ароматним і яскравим.

«Єгипетський плоский». Він має незвичну сплюснуту форму та тонку шкірку, але головна його перевага — стійкість до втрати кольору. М’якоть темно-червона з фіолетовим відтінком, дуже солодка та щільна. Навіть після годинного томління у борщі цей буряк не лише зберігає рубіновий відтінок, а й робить страву більш насиченою.

«Циліндра». Сорт отримав свою назву через витягнуту форму, яка значно спрощує нарізання. Але його головна перевага не лише в зручності. «Циліндра» має щільну темно-червону м’якоть без кілець, соковиту і дуже солодку. Під час варіння колір не тьмяніє, а борщ набуває апетитного густого відтінку.

Усі три різновиди буряку відзначаються високим вмістом цукрів та антоціанів — природних барвників, що відповідають за насичений червоний колір. Саме тому вони не тьмяніють під час варіння та дарують борщу не лише насичений яскравий колір, а й приємний солодкий присмак.