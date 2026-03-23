- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 246
- Час на прочитання
- 2 хв
Найкращі сорти низькорослих огірків, які дають рекордний урожай: їх садять усі досвідчені городники
Це ідеальний вибір для тих, хто хоче отримати великий урожай без зайвих зусиль. Компактні кущі, раннє плодоношення та висока врожайність роблять їх фаворитами серед українських господарів.
Низькорослі огірки останніми роками стали справжнім відкриттям для городників. Вони займають мінімум місця, не потребують складного догляду і здатні давати стабільно високий урожай. Саме тому досвідчені городники все частіше вибирають компактні низькорослі сорти, які поєднують зручність вирощування та рекордну врожайність.
Чому городники вибирають саме низькорослі сорти
Низькорослі (кущові) огірки — це спеціальні сорти, які формують компактний кущ висотою зазвичай до 50-80 см, майже без довгих батогів. Вони швидко дозрівають, утворюють багато зав’язей і дозволяють отримати великий урожай навіть на невеликій ділянці.
Головна перевага — це поєднання компактності та продуктивності. Такі огірки:
рано починають плодоносити;
формують багато плодів одночасно;
легші у догляді та збиранні врожаю;
рідше хворіють завдяки гарній вентиляції куща.
Крім того, кущові сорти часто дають рівненькі плоди з гарним смаком, які підходять для салатів і консервації.
Найкращі низькорослі сорти огірків
«Малюк». Один із найпопулярніших ранніх сортів. Формує компактний кущ і дає стабільний урожай навіть за мінімального догляду. Плоди невеликі, хрусткі, ідеальні для засолювання.
«Кущовий». Класичний сорт, який відомий своєю витривалістю та тривалим плодоношенням. Огірки довго залишаються свіжими та не жовтіють, що робить його фаворитом серед городників.
«Малишок». Скоростиглі сорти, які швидко дають перший урожай. Підходять для відкритого ґрунту і відрізняються дружнім дозріванням плодів.
«Коротун». Компактний сорт із великою кількістю зав’язей. Ідеальний для тих, хто хоче отримати максимум плодів з невеликої площі.
«Єрофей F1». Низькорослий гібрид із високою стійкістю до хвороб. Дає невеликі плоди, які чудово підходять для консервації та мають приємний смак.