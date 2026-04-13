Найкращі сорти огірків, які не бояться холоду та спеки: рясно родитимуть до самої осені

Погодні умови останніх років стають дедалі непередбачуванішими: різкі похолодання змінюються спекою, а це серйозне випробування для городніх культур. Особливо чутливими до таких перепадів є огірки. Саме тому досвідчені городники вибирають сорти, які здатні витримувати стреси та стабільно плодоносити. Є кілька перевірених варіантів, які добре адаптуються до різних погодних умов і радують урожаєм до самої осені.

«Герман F1». Цей гібрид давно зарекомендував себе як один із найнадійніших сортів. Він добре переносить як короткочасне похолодання, так і спеку. Навіть за нестабільної температури огірки не скидають зав’язь і продовжують формувати плоди. Огірки цього сорту ростуть рівними, щільними та без гіркоти, підходять як для свіжого вживання, так і для консервації. Ще одна перевага — стійкість до грибкових захворювань.

«Маша F1». Цей сорт ідеально підходить для тих, хто хоче отримати ранній і рясний урожай. Він швидко адаптується до змін температури і добре росте навіть у прохолодні періоди. У спеку також не втрачає продуктивності, якщо забезпечити базовий полив. Плоди невеликі, хрусткі, з насиченим смаком, без гіркоти.