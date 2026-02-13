Найкращі сорти перцю в Україні: саме їх рекомендують купувати фахівці

Найкращі сорти перцю

Лютий — це найкращий час для висівання перцю на розсаду, адже цій культурі потрібно чимало часу для зміцнення перед висадкою в ґрунт.

Успіх майбутнього врожаю на дев’яносто відсотків залежить від того, наскільки якісним буде вибране насіння. Незалежно від масштабу вирощування — чи то промислова теплиця, чи звичайний город — придбання посівного матеріалу від відомих світових виробників гарантує отримання соковитих м’ясистих плодів та міцний імунітет рослин до поширених захворювань.

Експерти відібрали ТОП-10 найкращих сортів перцю. До переліку увійшли не лише насіння насінні солодкого перцю, а й, враховуючи побажання прихильників пікантних смаків, кращі гібриди гострого та гіркого перцю, які стануть ідеальним вибором для нового сезону

Найкращі сорти перцю 2026: ТОП-10 гібридів

Найкращі солодкі та кубовидні гібриди

Геркулес F1 (Франція) Визнаний лідер серед блочних перців. Його плоди вагою до 250 г мають кубовидну форму та дуже товсті стінки. Рослина легко переносить спеку, а найкращий результат дає при крапельному поливі. Для максимальної товщини стінки рекомендується посилене калійне живлення наприкінці сезону. Навігатор F1 (Франція) Представник типу капія з конічними плодами темно-червоного кольору. Це дуже продуктивний гібрид, який ідеально підходить для грилю або заморозки завдяки високому вмісту сухої речовини. Листя добре захищає врожай від сонячних опіків. Магно F1 (Нідерланди) Еталонний помаранчевий кубовидний перець раннього терміну дозрівання. Плоди важкі, солодкі та мають преміальний вигляд. Щоб отримати максимально яскравий колір, агрономи рекомендують використовувати сульфат магнію під час активного росту плодів.

Гострі та пікантні сорти

Хайфі F1 (Нідерланди) Це ранній гібрид із вегетаційним періодом 55–60 днів. Світло-зелені плоди довжиною 12–15 см стають червоними при дозріванні. Вони мають гладку блискучу шкірку та помірну гостроту. Агрономи радять використовувати кальцієві підгодівлі, а для максимальної пекучості варто обмежити полив за два тижні до збору врожаю. Глобус F1 (США) Унікальний гострий перець типу черрі, що нагадує невеликі яблучка. Вага плоду становить 20–30 г. Завдяки компактному кущу цей сорт можна вирощувати навіть у горщиках на підвіконні як декоративну їстівну рослину. Він ідеально підходить для маринування цілком. Гострий перець 6001 F1 (США) Високопродуктивна новинка, що відрізняється високою стійкістю до спеки. Плоди довжиною до 20 см мають товсту стінку, що робить їх важчими за аналоги. Через потужність куща та велику кількість врожаю рослина обов’язково потребує підв’язки до опор.

Особливі сорти: надранні та специфічні гібриди

Якщо вас цікавлять особливі сорти, надранні варіанти або овочі з унікальними якостями для конкретних кулінарних цілей, зверніть увагу на наступні пропозицї.