Найкращі сорти самоплідних груш, які рясно родять: їх обов’язково треба посадити у своєму саду
Які самоплідні груші найкраще ростуть в українському регіоні, дають стабільно високий урожай дуже солодких і соковитих плодів. Поради садівникам, які хочуть вирощувати невибагливі фруктові дерева без додаткового запилення.
Сучасні садівники все частіше віддають перевагу самоплідним сортам груш, адже вони здатні утворювати зав’язі без участі запилювачів. Це справжня знахідка для невеликих ділянок, де немає місця для декількох фруктових дерев. Такі груші не лише невибагливі у догляді, а й тішать стабільним урожаєм солодких ароматних плодів.
Три найкращі сорти самоплідних груш для українського саду
Груша «Чижовська». Цей сорт — справжній фаворит серед українських садівників. Він морозостійкий, не боїться несприятливих погодних умов. Плоди середнього розміру, з жовто-зеленим забарвленням, солодкі з легкою кислинкою. Переваги: стабільне плодоношення, не потребує запилення, підходить для саду з різними ґрунтами.
Груша «Модеста». Сорт української селекції, який показує чудову врожайність. Груші великі з ніжною м’якоттю, солодкі, із медовими нотками. Відзначається витривалістю та стійкістю до хвороб. Переваги: солодкий смак плодів, врожайність навіть за складних погодних умов, невибагливість у догляді.
Груша «Велеса». Має великі медово-золотисті плоди з рум’янцем і ніжною, маслянистою м’якоттю. «Велеса» — одна з найсолодших самоплідних груш, що дає стабільно високий урожай навіть за несприятливих погодних умов.
Як садити самоплідні груші та доглядати за ними
Вибирайте сонячну ділянку з родючим ґрунтом.
Після садіння поливайте дерево не рідше ніж раз на тиждень у перший рік.
Раз на сезон підживлюйте органікою чи компостом.
Для стимуляції росту навесні можна обприскати крони розчином сечовини.