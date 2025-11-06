Найкращі сорти цибулі на зиму: народний рейтинг найпопулярніших видів для осіннього садіння

Найкращі сорти озимої цибулі

Осіння висадка цибулі дає садівникам значну перевагу, дозволяючи отримати її врожай набагато раніше, ніж при традиційній весняній посадці.

Крім того, ця цибуля, на відміну від озимого часнику, здатна зберігатися так само довго, як і ярова, часто до наступного врожаю. Завдяки цим перевагам, вирощування цибулі під зиму стає обов’язковим елементом у господарстві багатьох аграріїв-аматорів. Очевидно, що успіх залежить від якості посівного матеріалу, а правильний вибір сорту озимої цибулі має вирішальне значення.

Для визначення найкращих сортів «Зелена садиба» провела масштабне опитування і склала список найпопулярніших сортів озимої цибулі. Позиції в рейтингу були визначені на основі балансу між позитивними коментарями (явною похвалою та рекомендаціями) і негативними (скаргами на гниття, стрілкування або неврожай).

ТОП-10 найпопулярніших сортів озимої цибулі: народний рейтинг

1. Радар

Цей сорт став абсолютним фаворитом опитування, більша частина підписників вважає «радар» найкращим озимим сортом.

Це сорт середньопізнього терміну дозрівання з напівкруглою формою цибулини має високу врожайність, універсальний напівгострий смак та якісну лушпайку. Сорт відзначається хорошою зимостійкістю, що робить його рекомендованим для зимового вирощування.

Садівники відзначають його високу врожайність та великі головки, переважно хвалять смак і часто зазначають, що він довго зберігається і не проростає до весни. Траплялися поодинокі скарги на гниль після дощів або при купівлі неякісного посадкового матеріалу, тому є рекомендація купувати саме голландський сівок у спеціалізованих магазинах.

2. Шекспір

Цей сорт зайняв друге місце за стабільністю та надійністю. «Шекспір» — ранньостиглий озимий сорт британської селекції, який вважається одним із найнадійніших у Європі. Він формує щільні, напівплоскі цибулини з коричневою шкіркою. Сорт відомий потужною кореневою системою, стійкістю до зимових умов та довгою лежкістю, завдяки міцній структурі.

Цей сорт вважають стабільним, відзначають його приємний «солодкий» смак. Окремі скарги стосувалися зберігання в дощові роки або використання «домашнього» посадкового матеріалу.

3. Трой

«Трой» — високоврожайна цибуля раннього терміну дозрівання з відмінною стійкістю до стрілкування. Формує рівні, міцні, округлі цибулини з насичено-жовтою шкіркою. він забезпечує стабільно високий урожай. Сорт користується популярністю завдяки своїй продуктивності.

Підписники відзначають його високу врожайність та великі цибулини.

4. Сеншуй

Це ранньостиглий, високоврожайний озимий сорт. він вирізняється високою стійкістю до хвороб, гарною зимостійкістю та відмінним, в міру гострим і солодкуватим, смаком. підходить для тривалого зберігання.

Смак описують як ближчий до солодкого. Головки виростають середні, але однорідні, відзначається гарне висихання шийки.

5. Ред барон (червона цибуля)

Це найпопулярніший сорт серед червоної цибулі для озимої посадки, пізньостиглий та дуже врожайний сорт гарного темно-червоного забарвлення. Він підходить для тривалого зберігання.

Сорт хвалять за салатний, солодкий смак. Проте, були нарікання на стрілкування та гниль, деякі садівники навіть радять садити його навесні

6. Центуріон

Середньоранній, високопродуктивний сорт з відмінною якістю шкірки та доброю стійкістю до стрілкування. Він гарно зберігається. Сорт відомий оптимальним поєднанням раннього дозрівання та продуктивності.

Читачі відзначають високу врожайність і добру лежкість.

7. Штутгартен («штутгартер різен» та «штутгартер стенфілд»)

Ранній, урожайний сорт, що формує пласкі цибулини з красивим жовтим забарвленням.

Його називають урожайним сортом із великими цибулинами, який практично не стрілкується.

8. Стурон, або болеро

Це різні комерційні назви одного й того ж пізнього сорту.

«Стурон» (або «болеро») — формує міцну, круглу або сплющену овальну цибулину на ранній стадії. Має міцне коріння та хороші якості для тривалого зберігання.

Читачі відзначають великі цибулини, що добре зберігаються, і вважають його класикою серед «жовтих» сортів для зимової посадки.

9. Геркулес

Середньоранній, високопродуктивний сорт із округлою цибулиною. Підходить для тривалого зберігання і має високу стійкість до стрілкування.

Відзначають стабільний урожай та смачну цибулю. Його часто згадують у парі з «радаром» як перевірений роками сорт.

10. Розанна

Відносно новий сорт, який приваблює своїм унікальним смаком і кольором. Це середньоранній сорт родом з великої британії, унікальний своїм рожевим кольором шкірки. Його ніжний, середній між жовтою та червоною цибулею смак, робить його ідеальним для маринування.

Особливо відзначають його соковиту та солодкувату м’якоть.

Рекомендації щодо вибору та успішної посадки озимої цибулі