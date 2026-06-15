Найкращі способи зберігати постільну білизну: буде свіжою й не матиме запаху затхлості та цвілі

Постільна білизна щодня контактує зі шкірою, тому її чистота та свіжість мають велике значення для комфорту і здоров’я. Щоб текстиль довше залишався м’яким, приємним на дотик і без сторонніх запахів, важливо дотримуватися кількох простих правил зберігання.

Зберігайте лише повністю суху білизну. Перед тим як складати постіль до шафи, переконайтеся, що вона повністю висохла. Навіть незначна волога в тканині може створити сприятливі умови для розвитку грибка та появи затхлого запаху. Після прасування також варто дати білизні охолонути кілька хвилин, а вже потім складати її на полиці.

Забезпечте циркуляцію повітря в шафі. Переповнені шафи накопичують вологу та перешкоджають нормальній вентиляції. Фахівці радять не заповнювати полиці надто щільно та періодично залишати дверцята шафи відчиненими для провітрювання. Особливо це актуально для приміщень із підвищеною вологістю.

Використовуйте натуральні ароматизатори. Щоб білизна довше залишалася свіжою, покладіть на полиці саше з лавандою, м’ятою або кедром. Такі натуральні засоби не лише надають приємного аромату, а й допомагають відлякувати комах. Водночас варто уникати надто різких ароматизаторів, які можуть залишати стійкий запах на тканині.

Не зберігайте білизну в пластикових пакетах. Герметичні пакети перешкоджають циркуляції повітря, через що всередині накопичується волога. Для тривалого зберігання краще використовувати бавовняні мішки або тканинні органайзери, які дозволяють текстилю дихати.