Найкращі стрижки для жінок із повним обличчям: омолоджують і візуально витягують овал

Найкращі стрижки для круглого обличчя / © www.freepik.com/free-photo

Правильно підібрана стрижка здатна повністю змінити зовнішність. Вона може підкреслити риси обличчя, зробити образ більш гармонійним і навіть візуально омолодити. Особливо важливо вибирати зачіску з урахуванням форми обличчя. Жінкам із повним або круглим лицем стилісти радять звернути увагу на стрижки, які створюють вертикальні лінії та додають об’єму у правильних зонах. Такі зачіски допомагають візуально витягнути овал обличчя та зробити риси більш витонченими.

Подовжене каре

Однією з найкращих стрижок для повного обличчя вважається подовжене каре. Волосся, яке спадає трохи нижче підборіддя, допомагає візуально витягнути форму обличчя і зробити його більш пропорційним. Особливо добре підходить каре з легкими шарами або текстурованими кінчиками. Така зачіска додає об’єму і водночас має легкий та сучасний вигляд.

Каскад

Каскадна стрижка також чудово підходить для жінок із повним обличчям. Завдяки багаторівневим пасмам волосся стає більш об’ємним, а обличчя — візуально видовженим. Каскад особливо пасує жінкам із середнім та довгим волоссям. М’які переходи між шарами створюють природний рух і додають образу жіночності.

Подовжений боб

Ще один популярний варіант для власниць круглого обличчя — подовжений боб. Передні пасма у такій стрижці залишаються довшими, ніж волосся на потилиці. Ця особливість допомагає сформувати чіткі вертикальні лінії, які візуально звужують обличчя. Подовжений боб має елегантний вигляд і підходить як для повсякденного образу, так і для більш офіційного стилю.

Чубчик

Стилісти радять вибирати косий або подовжений чубчик. Він допомагає пом’якшити риси обличчя і створює ефект витягнутого овалу. Натомість густий прямий чубчик, який закінчується на рівні брів, може зробити обличчя ще ширшим, тому від нього часто рекомендують відмовитися.