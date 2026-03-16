Найкращі стрижки для жінок із повним обличчям: омолоджують і візуально витягують овал
Жінкам із круглим типом лиця варто вибирати стрижки, які створюють вертикальні лінії, додають легкості та об’єму волоссю.
Правильно підібрана стрижка здатна повністю змінити зовнішність. Вона може підкреслити риси обличчя, зробити образ більш гармонійним і навіть візуально омолодити. Особливо важливо вибирати зачіску з урахуванням форми обличчя. Жінкам із повним або круглим лицем стилісти радять звернути увагу на стрижки, які створюють вертикальні лінії та додають об’єму у правильних зонах. Такі зачіски допомагають візуально витягнути овал обличчя та зробити риси більш витонченими.
Подовжене каре
Однією з найкращих стрижок для повного обличчя вважається подовжене каре. Волосся, яке спадає трохи нижче підборіддя, допомагає візуально витягнути форму обличчя і зробити його більш пропорційним. Особливо добре підходить каре з легкими шарами або текстурованими кінчиками. Така зачіска додає об’єму і водночас має легкий та сучасний вигляд.
Каскад
Каскадна стрижка також чудово підходить для жінок із повним обличчям. Завдяки багаторівневим пасмам волосся стає більш об’ємним, а обличчя — візуально видовженим. Каскад особливо пасує жінкам із середнім та довгим волоссям. М’які переходи між шарами створюють природний рух і додають образу жіночності.
Подовжений боб
Ще один популярний варіант для власниць круглого обличчя — подовжений боб. Передні пасма у такій стрижці залишаються довшими, ніж волосся на потилиці. Ця особливість допомагає сформувати чіткі вертикальні лінії, які візуально звужують обличчя. Подовжений боб має елегантний вигляд і підходить як для повсякденного образу, так і для більш офіційного стилю.
Чубчик
Стилісти радять вибирати косий або подовжений чубчик. Він допомагає пом’якшити риси обличчя і створює ефект витягнутого овалу. Натомість густий прямий чубчик, який закінчується на рівні брів, може зробити обличчя ще ширшим, тому від нього часто рекомендують відмовитися.