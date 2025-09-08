Найкращі жіночі парфуми на осінь-2025: добірка топових ароматів

Парфуми. / © Associated Press

Найкращі осінні парфуми втілюють теплі та приємні відчуття, що характерні для цієї пори року. Зазвичай ці аромати трохи солодкі, деревні та пряні — такі, що огортають теплом.

Десять парфумів, які доповнять будь-який осінній образ, у добірці Glamour і Harper's Bazaar.

Burberry Goddess Eau de Parfum

Теплий і солодкий гурманський аромат, який поєднує три ноти ванілі. Це робить парфум ідеальним для осені та зими. Основні ноти: ванільний настій, лаванда, ванільний кав'яр, ванільний абсолют.

YSL Beauty Libre Le Parfum

Теплий і дуже ніжний квітковий аромат з нотами апельсину та лаванди нагадує відчуття обіймів. Основні ноти: акорд шафрану, квітка апельсина, абсолютна лаванда.

Dior Bois Talisman

Глибокий, теплий та ідеально збалансований аромат кедра і ванілі — унісекс-аромат з інтенсивною стійкістю. Основні ноти: кедр, ваніль.

Byredo Eleventh Hour Eau de Parfum

Поєднання теплих нот — бергамоту, рому і кашеміру створює затишну атмосферу. Основні ноти: бергамот, ром, дикий інжир, боби тонка, кашемір.

Kilian Paris Apple Brandy on the Rocks

Поєднання нот яблука, бренді, рому, моху і ванілі відчувається з першого аромату. Основні ноти: бергамот, яблуко, кардамон.

Maison Francis Kurkdjian Grand Soir

Цей насичений, теплий, сміливий вечірній аромат— ідеальний для осені та зими. Основні ноти: амбра, ваніль, боби тонка, мускус, кедр, бензоїн.

Jo Malone London Blackberry & Bay Cologne

Аромат терпкої, щойно зібраної ожини з ноткою деревини та лаврового листа. Основні ноти: ожина, лавровий лист, кедр, квіти апельсина, імбирна лілія.

Chanel No5 L'Eau Limited Edition Eau de Toilette Spray

Пудровий аромат з ніжними нотками цитрусових, мандарина та іланг-ілангу. Ідеальний перехідний парфум з літа у осінь, коли шукаєте щось яскраве, але ніжне. Основні ноти: альдегіди, бергамот, лайм, жасмин, кедр, ваніль, білий мускус.

Montale Paris Chocolate Greedy

Цей парфум — яскравий спогад про смачні десерти: шоколадне та вівсяне печиво з апельсиновою начинкою. Основні ноти: какао, ваніль, боби тонка, апельсин та кава.

Tom Ford Café Rose

Аромат поєднує в собі троянди та темну каву, створюючи насичений та ніжний аромат. Завершують ноти коріандру, пачулі та кардамону.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно наносити парфуми, щоб аромат тримався довго. Важливими для цього є не лише частини тіла, а й сам спосіб нанесення аромату.



