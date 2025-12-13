Найкращі жіночі парфуми на зиму: добірка топових ароматів

Парфуми / © Pixabay

Реклама

Зимові аромати тепліші, затишні, солодкі — вони «зігрівають». Зимові парфуми створені для того, щоб залишати яскравий шлейф, який не губиться на холодному повітрі.

ТСН.ua підготував для вас добірку парфумів, що доповнять будь-який осінній образ, від експертів Мarie Сlaire і Harper’s Bazaar.

У холоді легкі цитрусові ноти «зникають», а взимку переважають теплі, насичені відтінки — як от ваніль, амбра, мускус, деревина (ялина, ялівець, кедрова смола), а також спеції — кориця, перець, кардамон. Популярні взимку аромати, схожі на десерти: ванільні капкейки, панакота чи булочки з корицею.

Реклама

Maison Francis Kurkdjian Oud Satin Mood Extrait de Parfum

Ця версія аромату ідеальна для шанувальників амбрових нот. Він також містить троянди, що пом’якшують інтенсивну, анімалістичну деревину алойного дерева.

Основні ноти: квіти фіалки, олія дамаської троянди, кориця, уд (алойне дерево), бензоїн, ваніль.

'REPLICA' When the Rain Stops

Квіткові та землисті ноти в поєднанні з унікальним водним акордом переносять відчуттями до лісу, де лишень закінчилася злива.

Основні ноти: водний акорд, пелюстка троянди, мох, сосна, бергамот, рожевий перець.

Реклама

Dolce&Gabbana Devotion Eau de Parfum

Якщо ваша мета — пахнути солодкими ласощами, то варто додати цей парфум до зимової колекції. Він натхненний панеттоне, класичним італійським десертом, свіжості якому додають ноти цитрусових.

Основні ноти: зацукровані цитрусові, квітка апельсина, ваніль, ром.

Maison Francis Kurkdjian Paris Baccarat Rouge 540

Baccarat Rouge — це квінтесенція парфумів для «багатої дівчини». Цей аромат вишуканий, розкішний та елегантний.

Основні ноти: жасмин, шафран, кедр, амбра, мбервуд, смола ялини.

Реклама

BYREDO Vanille Antique Parfum Extract

Уявіть, що ви сидите біля каміна, закутані в товстий кашеміровий светр, і п’єте бурбон у прохолодний день. Vanille Antique від Byredo — це саме те, що ви відчуваєте, спробувавши цей аромат.

Основні ноти : ваніль, кашемір, деревина, мускус, амбра, слива.

ТOM FORD Ombré Leather Eau De Parfum

Це — сміливий та сексуальний аромат з унікальним поєднанням пряних і квіткових нот. Кожна нота Ombré Leather Eau De Parfum нагадує про вічне прагнення до свободи та справжності.

Основні ноти: шкіра, фіалки, жасмин, амбра, мох, пачулі.

Реклама

Loewe Solo Elixir

Більш інтенсивний варіант оригінального аромату Solo від Loewe, містить вищу теплої бальзамічної смоли, яка має солодкий, ванільний аромат і натякає на свята.

Основні ноти: лаванда, жасмин, мандарин, ірис, мускатний горіх, кориця, пачулі.

Azzaro Forever Wanted Elixir

Суміш малини, мандарина та кардамону у Forever Wanted Elixir створюють ідеальний фруктовий аромат, перш ніж він перетвориться на щось більш деревне.

Основні ноти: малина, зелений мандарин, бергамот, серцевина мускатної шавлії та кардамону, шкіряний акорд, ветивер.

Реклама

Orphon Diptyque

Це фактично Різдво у флаконі. Ягоди ялівцю, кедр і боби тонка створюють особливо святкове відчуття.

Основні ноти: ягоди ялівцю, кедр, боби тонка, жасмин, пудрові ноти.

Нагадаємо, ми писали про деревні аромати. Вони дарують відчуття тепла і затишку, коли надворі стає прохолодніше. Саме тому ідеальними будуть і на осінь, і на зиму.