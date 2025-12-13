- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 125
- Час на прочитання
- 3 хв
Найкращі жіночі парфуми на зиму: добірка топових ароматів
У зимових парфумах домінують ноти, що «зігрівають». Аромати схожі на улюблені десерти.
Зимові аромати тепліші, затишні, солодкі — вони «зігрівають». Зимові парфуми створені для того, щоб залишати яскравий шлейф, який не губиться на холодному повітрі.
ТСН.ua підготував для вас добірку парфумів, що доповнять будь-який осінній образ, від експертів Мarie Сlaire і Harper’s Bazaar.
У холоді легкі цитрусові ноти «зникають», а взимку переважають теплі, насичені відтінки — як от ваніль, амбра, мускус, деревина (ялина, ялівець, кедрова смола), а також спеції — кориця, перець, кардамон. Популярні взимку аромати, схожі на десерти: ванільні капкейки, панакота чи булочки з корицею.
Maison Francis Kurkdjian Oud Satin Mood Extrait de Parfum
Ця версія аромату ідеальна для шанувальників амбрових нот. Він також містить троянди, що пом’якшують інтенсивну, анімалістичну деревину алойного дерева.
Основні ноти: квіти фіалки, олія дамаської троянди, кориця, уд (алойне дерево), бензоїн, ваніль.
'REPLICA' When the Rain Stops
Квіткові та землисті ноти в поєднанні з унікальним водним акордом переносять відчуттями до лісу, де лишень закінчилася злива.
Основні ноти: водний акорд, пелюстка троянди, мох, сосна, бергамот, рожевий перець.
Dolce&Gabbana Devotion Eau de Parfum
Якщо ваша мета — пахнути солодкими ласощами, то варто додати цей парфум до зимової колекції. Він натхненний панеттоне, класичним італійським десертом, свіжості якому додають ноти цитрусових.
Основні ноти: зацукровані цитрусові, квітка апельсина, ваніль, ром.
Maison Francis Kurkdjian Paris Baccarat Rouge 540
Baccarat Rouge — це квінтесенція парфумів для «багатої дівчини». Цей аромат вишуканий, розкішний та елегантний.
Основні ноти: жасмин, шафран, кедр, амбра, мбервуд, смола ялини.
BYREDO Vanille Antique Parfum Extract
Уявіть, що ви сидите біля каміна, закутані в товстий кашеміровий светр, і п’єте бурбон у прохолодний день. Vanille Antique від Byredo — це саме те, що ви відчуваєте, спробувавши цей аромат.
Основні ноти: ваніль, кашемір, деревина, мускус, амбра, слива.
ТOM FORD Ombré Leather Eau De Parfum
Це — сміливий та сексуальний аромат з унікальним поєднанням пряних і квіткових нот. Кожна нота Ombré Leather Eau De Parfum нагадує про вічне прагнення до свободи та справжності.
Основні ноти: шкіра, фіалки, жасмин, амбра, мох, пачулі.
Loewe Solo Elixir
Більш інтенсивний варіант оригінального аромату Solo від Loewe, містить вищу теплої бальзамічної смоли, яка має солодкий, ванільний аромат і натякає на свята.
Основні ноти: лаванда, жасмин, мандарин, ірис, мускатний горіх, кориця, пачулі.
Azzaro Forever Wanted Elixir
Суміш малини, мандарина та кардамону у Forever Wanted Elixir створюють ідеальний фруктовий аромат, перш ніж він перетвориться на щось більш деревне.
Основні ноти: малина, зелений мандарин, бергамот, серцевина мускатної шавлії та кардамону, шкіряний акорд, ветивер.
Orphon Diptyque
Це фактично Різдво у флаконі. Ягоди ялівцю, кедр і боби тонка створюють особливо святкове відчуття.
Основні ноти: ягоди ялівцю, кедр, боби тонка, жасмин, пудрові ноти.
Нагадаємо, ми писали про деревні аромати. Вони дарують відчуття тепла і затишку, коли надворі стає прохолодніше. Саме тому ідеальними будуть і на осінь, і на зиму.