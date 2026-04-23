Найкращий час для інтиму: лікар розповів про роль гормонів

Гормональний баланс і сон

Звичка більшості пар займатися сексом пізно ввечері може бути не найкращим вибором для організму.

Про це заявив клінічний психолог і експерт зі сну доктор Майкл Брюс, пояснивши, що час інтимної близькості напряму впливає на гормональний баланс.

За його словами, найчастіше пари обирають для інтиму період між 22:30 та 23:30 — перед сном. Однак саме в цей час гормональний фон не сприяє якісному сексу.

«Для повноцінної близькості важливо, щоб рівень таких гормонів, як тестостерон, естроген, прогестерон, адреналін і кортизол був підвищеним, а мелатонін — низьким», — пояснив Брюс.

Мелатонін — це гормон, який регулює цикл сну. Увечері його рівень природно зростає, сигналізуючи організму про необхідність відпочинку. Водночас інші гормони, важливі для сексуальної активності, знижуються.

Через це пізній вечір, за словами лікаря, є не найкращим часом для інтиму.

Натомість експерт радить звернути увагу на ранкові години. Саме в цей період організм перебуває у більш сприятливому гормональному стані.

Зокрема, у чоловіків зранку природно підвищується рівень тестостерону, що часто супроводжується ерекцією. Це, за словами Брюса, є сигналом від організму, що саме цей час підходить для інтимної близькості.

Дослідження також показують, що ранковий секс може покращити емоційний зв’язок між партнерами та позитивно впливати на якість інтимного життя.

Втім, лікар жартома радить перед цим не забувати про базову гігієну — наприклад, почистити зуби.

Якщо ви часто прокидаєтеся серед ночі — що це означає насправді

Окрім цього, Брюс дав рекомендації щодо нічних пробуджень. Якщо людина прокидається серед ночі з відчуттям потреби сходити до туалету, варто спочатку змінити позу і зачекати близько 20-30 секунд. Іноді це допомагає зменшити тиск на сечовий міхур.

Також він радить уникати яскравого світла вночі, адже це може пригнічувати вироблення мелатоніну і ускладнювати повторне засинання.

Експерти наголошують, що правильний режим сну і врахування біологічних ритмів можуть позитивно впливати не лише на якість відпочинку, а й на інтимне життя.