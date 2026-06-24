Найкращий час для поливання рослин у спеку назвали експерти — і це не ранок

Полив у спеку

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Коли настає літня спека, правильне поливання є питанням виживання для рослин у саду. Зазвичай ми намагаємося впоратися з цією роботою ще на початку дня, проте експерти попереджають, що у спекотні дні ранкове поливання часто виявляється марним або навіть шкодить, через що рослини починають в’янути.

Тут усе залежить від вдало підібраного часу. Головне завдання — встигнути напоїти коріння до того, як палке сонце повністю висушить землю і вода просто випарується. Крім того, правильний графік рятує рослини від температурного шоку та не дозволяє розвиватися небезпечним грибковим хворобам.

Коли найкраще поливати рослини у спеку

За словами експертів профільних компаній оптимальним часом для поливання рослин у відкритому ґрунті є друга половина дня та ранній вечір — у проміжку між 16:00 та 18:00. У цей період сонце вже втрачає свою палючу силу, але в повітрі все ще зберігається приємне денне тепло.

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Коли стоїть сильна спека, земля пересихає катастрофічно швидко. Якщо відкласти поливання до наступного ранку, зневоднені за день рослини змушені будуть страждати всю ніч, що часто призводить до незворотних пошкоджень тканин, після яких культури вже не можуть повністю відновитися. Поливання у ранні вечірні години дає змогу швидко врятувати пагони, що в’януть. Рослини мають достатньо часу, щоб спокійно поглинати вологу протягом усієї ночі, коли випаровування мінімальне.

Як правильно поливати рослини

Досвідчені садівники наголошують, що вечірнє зволоження потребує особливої обережності. Безконтрольне поливання може принести більше шкоди, ніж користі, якщо не дотримуватися двох ключових правил.

Поливати тільки під корінь

Якщо щедро залити рослину зверху по листю, краплі не встигнуть висохнути до настання темряви. Вогкість, яка залишається на зеленій масі на всю ніч — це ідеальне середовище для спалаху грибкових захворювань, гнилі та плямистості. Тому експерти радять спрямовувати струмінь води виключно у прикореневу зону, залишаючи стебла і листя сухими.

Не поливайте газон разом із городніми грядками

Правило вечірнього поливання чудово працює для квітів, чагарників та овочевих культур, але має виняток, коли йдеться про трав’яне покриття. Садівники застерігають від запуску газонних розбризкувачів пізно ввечері. Трава, яка залишається мокрою на ніч, моментально уражається хворобами.

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Для газону якраз ідеально підходить ранковий час (близько 6:00 ранку) — трава встигне взяти вологу, а її надлишок швидко випарується з першими променями сонця, не створюючи загрози для дернини.

Як зрозуміти, скільки води потрібно рослинам

Сліпо заливати садок щодня за графіком не варто. Об’єм необхідної води завжди індивідуальний і залежить від кількох факторів:

Сорт та походження рослини — деякі культури мають глибоке коріння і легко переносять посуху, інші потребують постійного зволоження верхнього шару;

Тип ґрунту — піщані ґрунти пропускають воду миттєво і вимагають частішого поливання, тоді як глинисті добре тримають вологу, і їх легко перезволожити;

Погодні умови — навесні та на початку літа рослинам зазвичай цілком вистачає природних дощів. Додаткове інтенсивне поливання стає життєво необхідним саме під час тривалих посушливих періодів та літніх хвиль спеки.

Регулярно перевіряйте стан землі на глибині кількох сантиметрів. Якщо ґрунт сухий — не чекайте на ранок, а влаштуйте рослинам помірне і точне прикореневе поливання між четвертою та шостою годинами вечора. Це збереже ваш сад зеленим і здоровим без зайвих зусиль.

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