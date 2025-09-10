Найкращий час для роботи на городі: ці вісім культур експерти радять посіяти в вересні 2025 року

Що посадити в вересні 2025 року / © Фото з відкритих джерел

Відкрийте для себе, які культури варто висадити восени в городі, саду чи на клумбі, щоб уже наступного року отримати рясний і корисний урожай.

Озима цибуля та часник

Наприкінці вересня настає оптимальний час для висаджування озимих овочів. Раннє садіння небажане, щоб рослини не почали проростати до настання холодів. У південних регіонах процес можна продовжувати до листопада, головне — обирати сорти, спеціально призначені для осіннього висаджування.

Петрушка

Сіють озиму петрушку від кінця вересня до початку жовтня. Вона відмінно витримує зимові морози, але сходить повільніше, ніж весняна, тому насіння варто висівати щільніше. Для надійного збереження грядку рекомендується накрити плівкою на зимовий період.

Редис

Редис відрізняється невибагливістю та швидким дозріванням. Посіявши його у вересні, можна отримати врожай вже за три тижні. Осіннє висаджування має додаткову перевагу — рослину майже не турбують шкідники.

Полуниця

Осіннє висаджування саджанців полуниці забезпечує кращу приживлюваність порівняно з весняною. Перші ягоди можна буде скуштувати вже наступного літа. Оптимальний час для посадки — до середини жовтня, за приблизно місяць до сильних морозів.

Салати та зелень

Вересень — чудовий час для вирощування швидкорослої зелені. Результат не змусить себе чекати: рукола, крес-салат, шпинат та гірчиця добре переносять прохолоду й дають свіжий урожай уже за 2–3 тижні.

Багаторічні квіти та троянди

Вересень — чудовий час для висаджування як багаторічних квітів, так і троянд. На клумбах добре приживаються нарциси, тюльпани, айстри, півонії, клематиси та флокси. Перед цим ґрунт слід ретельно розпушити та підживити.

Троянди висаджують від другої половини вересня до середини жовтня. Щоб кущі успішно пережили зиму, їх підгортають, мульчують і вкривають плівкою або агроволокном.

Малина

Осіннє висаджування малини забезпечує перший урожай уже наступного року. Використовують кореневі живці дорослих кущів, а ділянку перед посадкою ретельно удобрюють перегноєм і рясно поливають. Для надійного збереження рослин протягом зими грядку слід укрити.