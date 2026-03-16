Найкращий час для удобрення фруктових дерев

Постачання добрив має важливе значення під час росту плодових дерев

Правильне підживлення фруктових дерев допомагає отримати більші плоди та рясніший урожай. Якщо забезпечити дерева поживними речовинами протягом вегетаційного періоду, вони не лише краще плодоносять, а й стають стійкішими до шкідників і хвороб.

Про це пише marthastewart.com.

Удобрюйте фруктові дерева навесні або на початку літа. Цей час дозволяє деревам поглинати поживні речовини, які вони можуть використовувати для нового росту та виробництва плодів. Хоча весняне удобрення ідеально підходить, восени також можна застосовувати гранульоване добриво з повільним вивільненням.

Чим удобрювати

Компост, багатий органічними речовинами, є ефективним добривом для фруктових дерев. Він забезпечує повільне вивільнення необхідних поживних речовин, покращує якість ґрунту та утримує вологу. Крім того, рибне борошно та ламінарія є чудовими органічними добривами для фруктових дерев. Вони забезпечують широкий спектр поживних речовин, збагачують ґрунт азотом, фосфором і калієм, а також посилюють мікробну активність.

