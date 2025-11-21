Найкращий курячий суп для схуднення: як приготувати, щоб було корисно та смачно

Курячий суп — одна з найкращих страв для тих, хто хоче знизити вагу без постійного відчуття голоду. Він легкий, зігрівальний, добре насичує та сприяє нормальній роботі травної системи. Головний секрет — у правильному поєднанні овочів, курячого м’яса та способі варіння, який дозволяє зменшити калорійність, але зберегти ідеальний смак. Розповідаємо про всі тонкощі приготування корисного дієтичного супу, який стане вашим улюбленим під час схуднення.

Інгредієнти:

Спосіб приготування: покрокова інструкція

Підготуйте курку. Очистьте філе від жиру та промийте під холодною водою. Пісне біле м’ясо — оптимальний вибір, адже воно містить мінімум калорій і максимум білка.

Виваріть перший бульйон. Покладіть курку до каструлі, залийте водою, доведіть до кипіння і злийте перший бульйон. Це зменшує жирність страви та робить її легшою для травлення.

Варіть чистий бульйон. Залийте м’ясо свіжою водою, додайте лавровий лист і варіть 25–30 хвилин на слабкому вогні.

Підготуйте овочі. Моркву та селеру наріжте тонкими півкільцями, перець і картоплю — кубиками. Для дієтичного супу важливо різати овочі дрібно, вони швидше готуються та краще віддають аромат.

Легке обсмажування. На чайній ложці рослинної олії злегка протушкуйте моркву та цибулю, 2–3 хвилин буде досить. Цей крок робить смак супу насиченішим, але не додає багато калорій.

Додайте овочі до курки. Перекладіть усі підготовлені овочі до каструлі. Варіть ще 15 хвилин до м’якості.