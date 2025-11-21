- Дата публікації
Найкращий курячий суп для схуднення: як приготувати, щоб було корисно та смачно
Секрети приготування низькокалорійної страви, яка насичує та допомагає зменшити вагу.
Курячий суп — одна з найкращих страв для тих, хто хоче знизити вагу без постійного відчуття голоду. Він легкий, зігрівальний, добре насичує та сприяє нормальній роботі травної системи. Головний секрет — у правильному поєднанні овочів, курячого м’яса та способі варіння, який дозволяє зменшити калорійність, але зберегти ідеальний смак. Розповідаємо про всі тонкощі приготування корисного дієтичного супу, який стане вашим улюбленим під час схуднення.
Як приготувати дієтичний курячий суп, що смакуватиме всій родині
Інгредієнти:
1 куряче філе або 2–3 ніжки без шкірки
1 морква
1 цибулина
1 стебло селери
1 болгарський перець
1 картоплина
1 лавровий лист
зелень — петрушка, кріп
сіль і мелений перець за смаком
1 ч. л. оливкової чи рослинної олії
2 л води
Спосіб приготування: покрокова інструкція
Підготуйте курку. Очистьте філе від жиру та промийте під холодною водою. Пісне біле м’ясо — оптимальний вибір, адже воно містить мінімум калорій і максимум білка.
Виваріть перший бульйон. Покладіть курку до каструлі, залийте водою, доведіть до кипіння і злийте перший бульйон. Це зменшує жирність страви та робить її легшою для травлення.
Варіть чистий бульйон. Залийте м’ясо свіжою водою, додайте лавровий лист і варіть 25–30 хвилин на слабкому вогні.
Підготуйте овочі. Моркву та селеру наріжте тонкими півкільцями, перець і картоплю — кубиками. Для дієтичного супу важливо різати овочі дрібно, вони швидше готуються та краще віддають аромат.
Легке обсмажування. На чайній ложці рослинної олії злегка протушкуйте моркву та цибулю, 2–3 хвилин буде досить. Цей крок робить смак супу насиченішим, але не додає багато калорій.
Додайте овочі до курки. Перекладіть усі підготовлені овочі до каструлі. Варіть ще 15 хвилин до м’якості.
Додайте спеції та зелень. У кінці приготування додайте подрібнену петрушку та кріп, посоліть і поперчіть за смаком. Зелень не лише покращує смак, а й прискорює обмін речовин.
Чому цей суп допомагає швидко схуднути
Містить багато клітковини та пісного білка.
Добре насичує, але має низьку калорійність.
Прискорює травлення.
Не дає відчуття важкості.
Ідеально підходить для вечері.