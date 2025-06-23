Найкращий літній фрукт для плоского живота, здорової шкіри та ідеальної засмаги

Абрикоси. / © Pexels

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Абрикос - фрукт, який дарує плоский живіт і засмаглу шкіру, корисний для настрою та здоров'я мозку. Саме тому він не має бути відсутнім у вашому раціоні в літню пору.

Чому абрикос має бути у раціоні та які його переваги серед інших фруктів, розповіли дієтологи виданню Vogue.

Абрикос для кишківника

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Ці фрукти багаті як розчинною, так і нерозчинною клітковиною - пектином і целюлозою. Це робить їх гарним продуктом для покращення кишковому транзиту.

Пектин - це розчинна клітковина, яка допомагає утримувати воду в кишківнику, роблячи стілець м’якшим і легшим для виведення. Своєю чергою, целюлоза, - нерозчинна клітковина, яка збільшує об’єм стільця. Саме тому, пояснює дієтологиня Лаура Парада, абрикоси “є чудовим засобом проти запору”.

Абрикос як пробіотик

Абрикоси вважаються пребіотичною їжею. Тобто вони забезпечують живлення і сприяють росту корисних бактерій, які є у кишківнику. Розчинна клітковина допомагає уповільнити всмоктування цукру та холестерину, а нерозчинна - сприяє регулярності роботи кишківника та живить мікробіоту.

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Абрикос для травлення

Ці фрукти багаті на органічні кислоти - такі як лимонна, яблучна та винна. Ці кислоти можуть стимулювати вироблення травних ферментів, сприяючи травленню.

Абрикоси містять мало фруктози. Тому їх дуже рекомендують для полегшення проблем із запаленням кишківника, яке іноді проявляється як здуття живота.

Абрикос як протидія затримуванні води

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Здуття живота - поширена проблема серед жінок, яка посилюється влітку через затримування води. Абрикос є гарним джерелом калію - це мінерал, який має сечогінну дію та бореться із затримкою рідини.

Абрикос для засмаги

Абрикоси багаті на бета-каротин, який, з одного боку має фотозахисний ефект, бо допомагає мінімізувати агресивний вплив сонячного світла на шкіру, а з іншого боку, допомагає досягти здорового, засмаглого кольору обличчя, бо стимулює вироблення меланіну.

“Абрикоси можуть допомогти досягти здорової, рівномірної та тривалої засмаги. Насправді, їхнє вживання — це чудовий спосіб підготувати шкіру до засмаги”, - каже докторка Мар Міра.

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Абрикос уповільнює старіння шкіри

Цей фрукт також містить вітаміни С та Е, які разом з бета-каротином борються з вільними радикалами, відповідальними за старіння шкіри, допомагаючи зменшити зморшки та дрібні лінії. Вітамін С також бере участь у виробленні колагену - білка, що надає шкірі еластичності та пружності.

Важливо, що фруктові кислоти, що містяться в абрикосах, використовують в косметиці для відлущування шкіри та стимуляції оновлення клітин.

Нагадаємо, ми писали про те, які продукти треба додати до раціону, щоб гемоглобін залишався у нормі.

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