Найкращий сорт моркви, про який мовчать усі досвідчені городники — і ось чому

Морква є однією з найпопулярніших культур на городі. Вона невибаглива у догляді, добре зберігається і підходить для багатьох страв. Проте не всі сорти дають однаково гарний урожай. Досвідчені городники часто мають свої перевірені сорти, які вони висівають із року в рік. Один із таких сортів відомий своєю стабільною врожайністю, рівними коренеплодами, соковитістю і солодким смаком. Саме тому його нерідко називають одним із найкращих для домашнього вирощування.

Одним із популярних серед городників вважається сорт «Нантська» — він зарекомендував себе як надійний і врожайний.

Коренеплоди цього сорту зазвичай мають рівну форму, насичений помаранчевий колір і соковиту м’якоть. Морква добре росте на різних типах ґрунтів і підходить для тривалого зберігання.

Ще однією перевагою є приємний солодкий смак, завдяки якому її часто використовують у салатах, супах і домашніх заготівлях.

Як отримати гарний урожай моркви

Навіть найкращий сорт потребує правильних умов вирощування. Морква любить пухкий ґрунт, достатню кількість світла і регулярне поливання.

Важливо також не загущувати посіви і вчасно проріджувати сходи. Це дозволяє коренеплодам розвиватися повноцінно і набирати вагу.