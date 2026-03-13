ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
755
Час на прочитання
1 хв

Найкращий сорт моркви, про який мовчать усі досвідчені городники — і ось чому

Ця морква солодка й соковита, коренеплоди виростають великими та рівним, добре зберігаються до наступного врожаю.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Який найкращий сорт моркви / © Freepik

Морква є однією з найпопулярніших культур на городі. Вона невибаглива у догляді, добре зберігається і підходить для багатьох страв. Проте не всі сорти дають однаково гарний урожай. Досвідчені городники часто мають свої перевірені сорти, які вони висівають із року в рік. Один із таких сортів відомий своєю стабільною врожайністю, рівними коренеплодами, соковитістю і солодким смаком. Саме тому його нерідко називають одним із найкращих для домашнього вирощування.

Який найкращий сорт моркви: про це мало хто знає

Одним із популярних серед городників вважається сорт «Нантська» — він зарекомендував себе як надійний і врожайний.

Коренеплоди цього сорту зазвичай мають рівну форму, насичений помаранчевий колір і соковиту м’якоть. Морква добре росте на різних типах ґрунтів і підходить для тривалого зберігання.

Ще однією перевагою є приємний солодкий смак, завдяки якому її часто використовують у салатах, супах і домашніх заготівлях.

Як отримати гарний урожай моркви

Навіть найкращий сорт потребує правильних умов вирощування. Морква любить пухкий ґрунт, достатню кількість світла і регулярне поливання.

Важливо також не загущувати посіви і вчасно проріджувати сходи. Це дозволяє коренеплодам розвиватися повноцінно і набирати вагу.

Дата публікації
Кількість переглядів
755
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie