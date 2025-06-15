Найкрасивіші листівки і теплі слова для татка: привітання з Днем батька 2025 року

Привітання з днем батька 2025 року / © Фото з відкритих джерел

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Ми зібрали для вас добірку з теплих привітань у віршах та прозі, а також милих листівок з Днем батька.

Привітання з Днем батька 2025 року

Дорогий тату! У цей особливий день хочу подякувати тобі за все: за мудрість, яку ти передаєш, за силу, яка завжди поруч, і за любов, що зігріває серце. Ти — справжній приклад мужності, гідності та доброти. З Днем батька! Будь здоровим, щасливим і завжди відчувай, як сильно тебе люблять.

Привітання з Днем батька 2025 року / © ТСН

Татку рідний, добрий, щедрий,

Мудрий, сильний і простий —

Ти у серці моїм — лідер,

Мій захисник золотий.

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Дякую за всі поради,

За підтримку день при дні.

Будь здоровим, щасливим завжди,

Дорогий татусю мій!

Привітання з Днем батька 2025 року / © ТСН

З Днем батька, найрідніший! Ти — мій герой, опора і натхнення. Дякую за все, що робиш для нашої родини, за кожне добре слово, за підтримку в складні часи і за ті моменти, які залишаються в серці назавжди. Бажаю тобі міцного здоров’я, внутрішньої гармонії та радості щодня.

Привітання з Днем батька 2025 року / © ТСН

Тату, з Днем батька тебе!

Хай усе в житті — “Оле!”

Гаманець хай не худіє,

І здоров’я хай міцніє.

Хай рибалка — без дощу,

І машину — без ключа,

Ти заводиш силою думки…

Ну, коротше — будь безумний!

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Привітання з Днем батька 2025 року / © ТСН

Тату, сьогодні твій день! Бажаю тобі світла, тепла і спокою в душі. Ти завжди був для мене прикладом справжнього чоловіка — сильного, доброго, мудрого. Дякую, що завжди поруч. Нехай у твоєму житті буде більше приводів усміхатися, менше турбот і якнайбільше щасливих миттєвостей.

Привітання з Днем батька 2025 року / © ТСН

Сьогодні — день для тих, хто у житті

Несе ім’я величне й сильне — Батько.

Тобі, мій тату, шану в кожнім слові,

Ти — гідність, честь, підтримка, мудрий знак.

Нехай життя дарує світлі ранки,

Нехай не знаєш ти біди й тривог.

І хай любов, така велика й щира,

Тебе веде по доброму шляху.

Привітання з Днем батька 2025 року / © ТСН

Любий тату! У цей день хочу сказати тобі найголовніше — я пишаюся тобою. Дякую за турботу, терпіння і безмежну любов. Ти вклав у мене стільки тепла й сили, що цього вистачить на все життя. Бажаю тобі багато енергії, душевного затишку й здійснення мрій!

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Привітання з Днем батька 2025 року / © ТСН

Татусю мій, найкращий в світі,

Мій супергерой без плаща!

Я хочу знову з тобою грати,

Сміятись, бігти навмання.

Нехай цей день буде, як свято,

Хай будуть смаколики й сміх.

Я дуже тебе люблю, тату!

Ти — найрідніший з усіх.

Привітання з Днем батька 2025 року / © ТСН

З Днем батька, наш рідний захиснику й пораднику! Твоя присутність — це впевненість, що все буде добре. Ти вмієш зробити будь-який день кращим лише своїм поглядом і словом. Бажаю тобі довгих років життя, гарного настрою, вдячних днів і безмежної любові від нас, твоєї родини.

Привітання з Днем батька 2025 року / © ТСН

З Днем батька! Хай кожна дорога

Веде до добра й тепла.

Хай поруч іде тривога —

Лише як тінь із-за плеча.

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Нехай у душі — спокій, рівновага,

Хай щастя у дім іде.

Ти — батько, а значить — повага,

Яка крізь життя не мине.