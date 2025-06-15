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Найкрасивіші листівки і теплі слова для татка: привітання з Днем батька 2025 року
В третю неділю червня в Україні святкують День батька. 2025 року цей день припадає на 15 червня. Не забудьте привітати найрідніших татусів з цим святковим днем.
Ми зібрали для вас добірку з теплих привітань у віршах та прозі, а також милих листівок з Днем батька.
Привітання з Днем батька 2025 року
Дорогий тату! У цей особливий день хочу подякувати тобі за все: за мудрість, яку ти передаєш, за силу, яка завжди поруч, і за любов, що зігріває серце. Ти — справжній приклад мужності, гідності та доброти. З Днем батька! Будь здоровим, щасливим і завжди відчувай, як сильно тебе люблять.
Татку рідний, добрий, щедрий,
Мудрий, сильний і простий —
Ти у серці моїм — лідер,
Мій захисник золотий.
Дякую за всі поради,
За підтримку день при дні.
Будь здоровим, щасливим завжди,
Дорогий татусю мій!
З Днем батька, найрідніший! Ти — мій герой, опора і натхнення. Дякую за все, що робиш для нашої родини, за кожне добре слово, за підтримку в складні часи і за ті моменти, які залишаються в серці назавжди. Бажаю тобі міцного здоров’я, внутрішньої гармонії та радості щодня.
Тату, з Днем батька тебе!
Хай усе в житті — “Оле!”
Гаманець хай не худіє,
І здоров’я хай міцніє.
Хай рибалка — без дощу,
І машину — без ключа,
Ти заводиш силою думки…
Ну, коротше — будь безумний!
Тату, сьогодні твій день! Бажаю тобі світла, тепла і спокою в душі. Ти завжди був для мене прикладом справжнього чоловіка — сильного, доброго, мудрого. Дякую, що завжди поруч. Нехай у твоєму житті буде більше приводів усміхатися, менше турбот і якнайбільше щасливих миттєвостей.
Сьогодні — день для тих, хто у житті
Несе ім’я величне й сильне — Батько.
Тобі, мій тату, шану в кожнім слові,
Ти — гідність, честь, підтримка, мудрий знак.
Нехай життя дарує світлі ранки,
Нехай не знаєш ти біди й тривог.
І хай любов, така велика й щира,
Тебе веде по доброму шляху.
Любий тату! У цей день хочу сказати тобі найголовніше — я пишаюся тобою. Дякую за турботу, терпіння і безмежну любов. Ти вклав у мене стільки тепла й сили, що цього вистачить на все життя. Бажаю тобі багато енергії, душевного затишку й здійснення мрій!
Татусю мій, найкращий в світі,
Мій супергерой без плаща!
Я хочу знову з тобою грати,
Сміятись, бігти навмання.
Нехай цей день буде, як свято,
Хай будуть смаколики й сміх.
Я дуже тебе люблю, тату!
Ти — найрідніший з усіх.
З Днем батька, наш рідний захиснику й пораднику! Твоя присутність — це впевненість, що все буде добре. Ти вмієш зробити будь-який день кращим лише своїм поглядом і словом. Бажаю тобі довгих років життя, гарного настрою, вдячних днів і безмежної любові від нас, твоєї родини.
З Днем батька! Хай кожна дорога
Веде до добра й тепла.
Хай поруч іде тривога —
Лише як тінь із-за плеча.
Нехай у душі — спокій, рівновага,
Хай щастя у дім іде.
Ти — батько, а значить — повага,
Яка крізь життя не мине.