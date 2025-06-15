ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
528
Час на прочитання
3 хв

Найкрасивіші листівки і теплі слова для татка: привітання з Днем батька 2025 року

В третю неділю червня в Україні святкують День батька. 2025 року цей день припадає на 15 червня. Не забудьте привітати найрідніших татусів з цим святковим днем.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Привітання з днем батька 2025 року

Привітання з днем батька 2025 року / © Фото з відкритих джерел

Ми зібрали для вас добірку з теплих привітань у віршах та прозі, а також милих листівок з Днем батька.

Привітання з Днем батька 2025 року

Дорогий тату! У цей особливий день хочу подякувати тобі за все: за мудрість, яку ти передаєш, за силу, яка завжди поруч, і за любов, що зігріває серце. Ти — справжній приклад мужності, гідності та доброти. З Днем батька! Будь здоровим, щасливим і завжди відчувай, як сильно тебе люблять.

Привітання з Днем батька 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем батька 2025 року / © ТСН

Татку рідний, добрий, щедрий,
Мудрий, сильний і простий —
Ти у серці моїм — лідер,
Мій захисник золотий.

Дякую за всі поради,
За підтримку день при дні.
Будь здоровим, щасливим завжди,
Дорогий татусю мій!

Привітання з Днем батька 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем батька 2025 року / © ТСН

З Днем батька, найрідніший! Ти — мій герой, опора і натхнення. Дякую за все, що робиш для нашої родини, за кожне добре слово, за підтримку в складні часи і за ті моменти, які залишаються в серці назавжди. Бажаю тобі міцного здоров’я, внутрішньої гармонії та радості щодня.

Привітання з Днем батька 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем батька 2025 року / © ТСН

Тату, з Днем батька тебе!
Хай усе в житті — “Оле!”
Гаманець хай не худіє,
І здоров’я хай міцніє.

Хай рибалка — без дощу,
І машину — без ключа,
Ти заводиш силою думки…
Ну, коротше — будь безумний!

Привітання з Днем батька 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем батька 2025 року / © ТСН

Тату, сьогодні твій день! Бажаю тобі світла, тепла і спокою в душі. Ти завжди був для мене прикладом справжнього чоловіка — сильного, доброго, мудрого. Дякую, що завжди поруч. Нехай у твоєму житті буде більше приводів усміхатися, менше турбот і якнайбільше щасливих миттєвостей.

Привітання з Днем батька 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем батька 2025 року / © ТСН

Сьогодні — день для тих, хто у житті
Несе ім’я величне й сильне — Батько.
Тобі, мій тату, шану в кожнім слові,
Ти — гідність, честь, підтримка, мудрий знак.

Нехай життя дарує світлі ранки,
Нехай не знаєш ти біди й тривог.
І хай любов, така велика й щира,
Тебе веде по доброму шляху.

Привітання з Днем батька 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем батька 2025 року / © ТСН

Любий тату! У цей день хочу сказати тобі найголовніше — я пишаюся тобою. Дякую за турботу, терпіння і безмежну любов. Ти вклав у мене стільки тепла й сили, що цього вистачить на все життя. Бажаю тобі багато енергії, душевного затишку й здійснення мрій!

Привітання з Днем батька 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем батька 2025 року / © ТСН

Татусю мій, найкращий в світі,
Мій супергерой без плаща!
Я хочу знову з тобою грати,
Сміятись, бігти навмання.

Нехай цей день буде, як свято,
Хай будуть смаколики й сміх.
Я дуже тебе люблю, тату!
Ти — найрідніший з усіх.

Привітання з Днем батька 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем батька 2025 року / © ТСН

З Днем батька, наш рідний захиснику й пораднику! Твоя присутність — це впевненість, що все буде добре. Ти вмієш зробити будь-який день кращим лише своїм поглядом і словом. Бажаю тобі довгих років життя, гарного настрою, вдячних днів і безмежної любові від нас, твоєї родини.

Привітання з Днем батька 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем батька 2025 року / © ТСН

З Днем батька! Хай кожна дорога
Веде до добра й тепла.
Хай поруч іде тривога —
Лише як тінь із-за плеча.

Нехай у душі — спокій, рівновага,
Хай щастя у дім іде.
Ти — батько, а значить — повага,
Яка крізь життя не мине.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
528
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie