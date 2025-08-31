ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
2 хв

Найкрасивіші привітання для вчителів, колег, дітей на 1 вересня: вірші, проза, листівки у День знань

В Україні святкують 1 вересня — День знань. Цей день символізує початок нового навчального року, коли всюди лунають теплі привітання. Саме час подарувати натхнення рідним і близьким, щоб осінь стала для них продуктивною, яскравою та успішною.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Привітання з Днем знань 2025 року

Привітання з Днем знань 2025 року / © Pixabay

Вітаю з Днем знань! Нехай цей навчальний рік принесе багато цікавих відкриттів, нових друзів і яскравих вражень. Бажаю натхнення, терпіння та успіхів у всіх починаннях!

Привітання з 1 вересня / © ТСН

Привітання з 1 вересня / © ТСН

Перший вересень крокує до нас,
Зі святом знань вітаю у цей час!
Нехай навчання буде цікавим і легким,
А мрії збуваються щодня безмежним світом яскравим!

Привітання з 1 вересня / © ТСН

Привітання з 1 вересня / © ТСН

З Днем знань! Бажаю, щоб кожен день навчання був сповнений радості відкриттів, а знання, які ви здобуваєте, допомагали впевнено йти вперед до мрій і цілей.

Привітання з 1 вересня / © ТСН

Привітання з 1 вересня / © ТСН

З Днем знань! Бажаю успіхів у школі,
Щоб книжки відкривали таємниці долі.
Нехай друзі підтримують, радість несе,
А кожен урок приносить чудове натхнення і успіхи твої!

Привітання з 1 вересня / © ТСН

Привітання з 1 вересня / © ТСН

Вітаю зі святом першого вересня! Нехай навчання буде цікавим і захопливим, а вчителі — мудрими й натхненними. Бажаю терпіння, старанності та безмежної радості від здобутих знань!

Привітання з 1 вересня / © ТСН

Привітання з 1 вересня / © ТСН

Вересень настав, дзвоник покликав,
І в школу сьогодні кожного запросив.
Нехай цей рік буде світлим і яскравим,
А знання в життя твоє дорогу відкрив!

Привітання з 1 вересня / © ТСН

Привітання з 1 вересня / © ТСН

З Днем знань! Нехай цей рік стане для вас часом нових можливостей, корисних навичок і яскравих успіхів. Бажаю впевненості у собі, жаги до пізнання та щасливих моментів у навчанні.

Привітання з 1 вересня / © ТСН

Привітання з 1 вересня / © ТСН

З Днем знань вітаю, радості бажаю,
Нехай мрії сміливо у серці палають!
Успіхів у навчанні, нових друзів і відкриттів,
Хай кожен день приносить чудові миті!

Привітання з 1 вересня / © ТСН

Привітання з 1 вересня / © ТСН

Вітаю з першим днем осені та Днем знань! Бажаю легкості в навчанні, цікавих уроків і чудових друзів поруч. Нехай кожен день приносить нові відкриття та надихає на великі досягнення.

Дата публікації
Кількість переглядів
124
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie