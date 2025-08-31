Найкрасивіші привітання для вчителів, колег, дітей на 1 вересня: вірші, проза, листівки у День знань

Привітання з Днем знань 2025 року / © Pixabay

Вітаю з Днем знань! Нехай цей навчальний рік принесе багато цікавих відкриттів, нових друзів і яскравих вражень. Бажаю натхнення, терпіння та успіхів у всіх починаннях!

Перший вересень крокує до нас,

Зі святом знань вітаю у цей час!

Нехай навчання буде цікавим і легким,

А мрії збуваються щодня безмежним світом яскравим!

З Днем знань! Бажаю, щоб кожен день навчання був сповнений радості відкриттів, а знання, які ви здобуваєте, допомагали впевнено йти вперед до мрій і цілей.

З Днем знань! Бажаю успіхів у школі,

Щоб книжки відкривали таємниці долі.

Нехай друзі підтримують, радість несе,

А кожен урок приносить чудове натхнення і успіхи твої!

Вітаю зі святом першого вересня! Нехай навчання буде цікавим і захопливим, а вчителі — мудрими й натхненними. Бажаю терпіння, старанності та безмежної радості від здобутих знань!

Вересень настав, дзвоник покликав,

І в школу сьогодні кожного запросив.

Нехай цей рік буде світлим і яскравим,

А знання в життя твоє дорогу відкрив!

З Днем знань! Нехай цей рік стане для вас часом нових можливостей, корисних навичок і яскравих успіхів. Бажаю впевненості у собі, жаги до пізнання та щасливих моментів у навчанні.

З Днем знань вітаю, радості бажаю,

Нехай мрії сміливо у серці палають!

Успіхів у навчанні, нових друзів і відкриттів,

Хай кожен день приносить чудові миті!

Вітаю з першим днем осені та Днем знань! Бажаю легкості в навчанні, цікавих уроків і чудових друзів поруч. Нехай кожен день приносить нові відкриття та надихає на великі досягнення.