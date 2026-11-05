Найкрасивіші та найпопулярніші імена на "А": як назвати хлопчика чи дівчинку

Імена на літеру "А" для дітей / © pexels.com

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Імена, що починаються з першої літери алфавіту, традиційно несуть у собі сильну енергетику лідерства, першості та гармонії.

Літера «А» звучить відкрито, мелодійно та впевнено. Недарма у багатьох культурах саме вона уособлює початок, свободу та прагнення до висот. Батьки часто обирають такі імена для своїх дітей, прагнучи дати їм міцний життєвий старт.

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Чоловічі імена на «А»: від шляхетної класики до сміливих трендів

Чоловічі імена на цю літеру поєднують у собі мужність, динаміку та шляхетність. Серед них є як старовинні й величні, так і сучасні, що звучать міжнародно й стильно.

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Андрій — традиційне ім'я грецького походження, що означає «мужній», «хоробрий». Воно стабільно залишається серед фаворитів у багатьох поколінь завдяки своїй універсальності та сильній енергетиці.

Артем — походить від імені грецької богині Артеміди і перекладається як «неушкоджений» або «бездоганного здоров'я». Власники цього імені зазвичай харизматичні та цілеспрямовані.

Арсен / Арсеній — означає «зрілий», «мужній». Це ім'я випромінює стриману силу та незалежність.

Артур — ім'я кельтського походження, яке перекладається як «могутній ведмідь» або «король». Воно додає своєму носію романтичного та шляхетного шарму.

Адріан — латинське ім'я з багатою історією, що перекладається як «той, хто походить з берегів Адріатики». Звучить надзвичайно вишукано та витончено.

Аскольд — рідкісне й величне ім'я давньоскандинавського походження, яке означає «володар списа». Ідеально підходить для тих, хто шукає глибоке історичне коріння.

Жіночі імена на «А»: ніжність, краса та лідерський характер

Жіночі імена на літеру «А» вражають своєю мелодійністю. Вони звучать як пісня та підкреслюють елегантність і водночас внутрішню силу дівчини.

Анна (Ганна) — одне з найпопулярніших імен у світі, яке з івриту перекладається як «благодать», «милість» або «благовоління». Воно не втрачає своєї актуальності протягом століть.

Анастасія — величне ім'я грецького походження, яке означає «воскресіння» або «повернення до життя». Анастасії зазвичай володіють гнучким розумом, чуйністю та високим емоційним інтелектом.

Аліна — ім'я з давньогерманськими коренями, що перекладається як «шляхетна», «великодушна». Звучить м'яко, але наділяє власницю твердим характером.

Аліса — символізує правдивість та шляхетність. Завдяки літературній асоціації асоціюється з допитливістю, мрійливістю та кмітливістю.

Амелія / Амелі — ніжне європейське ім'я, яке останніми роками впевнено завойовує популярність. Перекладається як «працьовита» або «старанна».

Аврора — ім'я римської богині ранкової зорі, що буквально означає «світанок». Воно звучить якро, незвичайно та свіжо.

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