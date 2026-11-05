ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
2 хв

Найкрасивіші та найпопулярніші імена на "А": як назвати хлопчика чи дівчинку

Добірка найкрасивіших чоловічих та жіночих імен на літеру А. Дізнайтеся походження, значення та таємницю характеру імен на першу літеру абетки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Імена на літеру "А" для дітей

Імена на літеру "А" для дітей / © pexels.com

Імена, що починаються з першої літери алфавіту, традиційно несуть у собі сильну енергетику лідерства, першості та гармонії.

Літера «А» звучить відкрито, мелодійно та впевнено. Недарма у багатьох культурах саме вона уособлює початок, свободу та прагнення до висот. Батьки часто обирають такі імена для своїх дітей, прагнучи дати їм міцний життєвий старт.

Чоловічі імена на «А»: від шляхетної класики до сміливих трендів

Чоловічі імена на цю літеру поєднують у собі мужність, динаміку та шляхетність. Серед них є як старовинні й величні, так і сучасні, що звучать міжнародно й стильно.

  • Андрій — традиційне ім'я грецького походження, що означає «мужній», «хоробрий». Воно стабільно залишається серед фаворитів у багатьох поколінь завдяки своїй універсальності та сильній енергетиці.

  • Артем — походить від імені грецької богині Артеміди і перекладається як «неушкоджений» або «бездоганного здоров'я». Власники цього імені зазвичай харизматичні та цілеспрямовані.

  • Арсен / Арсеній — означає «зрілий», «мужній». Це ім'я випромінює стриману силу та незалежність.

  • Артур — ім'я кельтського походження, яке перекладається як «могутній ведмідь» або «король». Воно додає своєму носію романтичного та шляхетного шарму.

  • Адріан — латинське ім'я з багатою історією, що перекладається як «той, хто походить з берегів Адріатики». Звучить надзвичайно вишукано та витончено.

  • Аскольд — рідкісне й величне ім'я давньоскандинавського походження, яке означає «володар списа». Ідеально підходить для тих, хто шукає глибоке історичне коріння.

Жіночі імена на «А»: ніжність, краса та лідерський характер

Жіночі імена на літеру «А» вражають своєю мелодійністю. Вони звучать як пісня та підкреслюють елегантність і водночас внутрішню силу дівчини.

  • Анна (Ганна) — одне з найпопулярніших імен у світі, яке з івриту перекладається як «благодать», «милість» або «благовоління». Воно не втрачає своєї актуальності протягом століть.

  • Анастасія — величне ім'я грецького походження, яке означає «воскресіння» або «повернення до життя». Анастасії зазвичай володіють гнучким розумом, чуйністю та високим емоційним інтелектом.

  • Аліна — ім'я з давньогерманськими коренями, що перекладається як «шляхетна», «великодушна». Звучить м'яко, але наділяє власницю твердим характером.

  • Аліса — символізує правдивість та шляхетність. Завдяки літературній асоціації асоціюється з допитливістю, мрійливістю та кмітливістю.

  • Амелія / Амелі — ніжне європейське ім'я, яке останніми роками впевнено завойовує популярність. Перекладається як «працьовита» або «старанна».

  • Аврора — ім'я римської богині ранкової зорі, що буквально означає «світанок». Воно звучить якро, незвичайно та свіжо.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie